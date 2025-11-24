Στις φυλακές ανηλίκων θα οδηγηθεί ο 16χρονος από την Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης στο προαύλιο Γυμνασίου στην περιοχή της Παραλίας.

Ο 16χρονος απολογήθηκε σήμερα Δευτέρα (24/11) με ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίζουν ομόφωνα την προφυλάκισή του. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και η 12χρονη είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω Instagram. Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, όπως λέει η ίδια, ασκώντας της βία την οδήγησε σε απόμερο σημείο στο προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις. Σημειώνεται ότι η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της.