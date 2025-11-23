Οκτώ χρόνια μετά την καταγγελία δύο ανήλικων αδελφών σε βάρος του πατέρα τους και συγγενικών τους προσώπων, ότι τα κακοποιούσαν σεξουαλικά συστηματικά και κατ΄ εξακολούθηση από όταν ήταν πολύ μικρά σε ηλικία, η υπόθεση φθάνει στη δικαστική αίθουσα.

Το 2017 τα δύο αδέλφια στα Πετράλωνα, ηλικίας 20 και 24 ετών σήμερα, βρήκαν το θάρρος όσο ήταν ακόμη ανήλικα, να καταγγείλουν τον πατέρα τους, συγγενείς και φίλους και συστηματική σεξουαλική κακοποίηση. Το κουβάρι της φρίκης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με έναν συγγραφέα και τη φίλη του. Εκείνοι αντιλήφθηκαν, πως διάφορες συμπεριφορές των παιδιών έκρυβαν από πίσω πολύ σκοτεινά μυστικά.

Σοκάρει ο γιος της οικογένειας και φερόμενο ως θύμα

Η μητέρα φαίνεται πως γνώριζε, αλλά συγκάλυπτε την κακοποίηση και όχι μόνο, αλλά εκβίαζε τα παιδιά της για να σιωπήσουν. Οι περιγραφές είναι σκληρές. «Η μητέρα μας, υποκρινόταν στις Αρχές, ότι δεν γνώριζε τίποτα και έπεφτε από τα σύννεφα. Αυτό φυσικά φόβισε και τους τρεις μας. Στη συνέχεια, οι απειλές της εντάθηκαν: Έλεγε πως γνωρίζει άτομα, που θα σταματούσαν τη υπόθεση, ότι αν τολμήσουμε να πούμε τι συνέβαινε, θα πηγαίναμε σε ίδρυμα», καταγγέλλει ο γιος της οικογένειας και φερόμενο ως θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.

Ύστερα από πολυετή καθυστέρηση, τελικά θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου δέκα άτομα για κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση. Πρόκειται για τον πατέρα των παιδιών, την τότε σύντροφό του, τον θείο τους, ένα φιλικό ζευγάρι, δύο φίλους του πατέρα, μία ακόμη γυναίκα και δύο υπαλλήλους του πατέρα. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες.

Παραπέμφθηκε σε δίκη η μητέρα για συνέργεια

Τον περασμένο Ιούνιο αποφασίστηκε και η παραπομπή της μητέρας των παιδιών σε δίκη, με την κατηγορία πως γνώριζε και συγκάλυπτε τα όσα φριχτά φέρεται να βίωναν τα παιδιά. «Έπρεπε να περάσουν 8 χρόνια, για να φτάσουμε στο βούλευμα, που την στέλνει σε δίκη για συνέργεια. Θέλω και πάλι να καταγγείλω, πως ενώ τρία παιδιά κατήγγειλαν την κακοποίησή τους από όλον τον κύκλο της μητέρας τους, για χρόνια οι Αρχές επέτρεπαν να έχει την προσωρινή επιμέλεια. Εξετάστηκα, ανήλικος όντας, από “ψυχολόγο” κατ’ αντιπαράσταση με τον θύτη πατέρα μου και με εκπροσώπους άλλων θυτών μου», συνεχίσει ο γιος της οικογένειας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν τα παιδιά, ο πατέρας τους τα ανάγκαζαν σε αισχρές πράξεις. Παρά την φρίκη που ζούσαν, η μητέρα φέρεται να απειλούσε τη μεγάλη κόρη, πως αν μιλήσει, θα πάνε τη μικρότερη αδελφή της σε ίδρυμα. «Αν τα είπες όλα, θα πάρουν τη μικρή σε ίδρυμα. Τουλάχιστον πάρε την επιμέλεια εσύ, να μείνεις μαζί μου και να μην το καταλάβει η γειτονιά. Εγώ κάνω κουμάντο. Όσο είναι ελεύθεροι, παίρνουμε και κανένα φράγκο. Μην με ζαλίζετε, γιατί θα τον φέρω πίσω και όποιον πάρει ο διάολος», φέρεται να τους είπε η 52χρονη μητέρα.

Τι αποκαλύπτει ο γιος της οικογένειας στις «Εξελίξεις Τώρα»

«Όλα ξεκίνησαν από όταν ήμουν τέλη πρώτης προς δευτέρα δημοτικού, 6 προς 7 ετών. Έχω και από πριν μνήμες με άρρωστες τιμωρίες, από αυτό που θέλει να αποκαλείται μητέρα. Όχι μόνο δεν μας έκανε αγκαλιά, αλλά με τη συμπεριφορά της μας ώθησε να θεωρούμε στοργή και αγάπη, αυτά που μας έκανε ο πατέρας. Η μητέρα για να μην μιλάω, με κλείδωνε στη βεράντα στο κρύο, μου έβαζε ταινία στο στόμα. Μου έριχνε ξύλο, ξυλοδαρμούς αμέτρητους. Οι περισσότεροι απ’ όσους με βίαζαν, ήταν άνδρες, αλλά υπήρχαν και γυναίκες, κάποιες μάλιστα μητέρες, ανάμεσά τους. Δεν καταλάβαινα ότι μου κάνουν κάτι αφύσικο, γιατί ο πατέρας το πάσαρε, ότι έτσι γινόταν σε κάθε οικογένεια. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ, ότι είμαι θύμα κακοποίησης, λόγω της παραμέλησης που είχα υποστεί από τους γονείς μου. Οι κινήσεις μας ήταν αφύσικες, πονηρές για την ηλικία μας και αυτό που θεωρούσαμε οικογένεια, καταλάβαμε ότι δεν είναι φυσιολογικό, από όταν μπήκε στη ζωή μας ο Χρίστος Κρεμνιώτης», αποκάλυψε το φερόμενο ως θύμα συστηματικού βιασμού.

Το χρονικό της φρίκης για τα τρία ανήλικα παιδιά στα Πετράλωνα

Τα τρία αδέλφια, δύο ενήλικα σήμερα και μία έφηβη, καταγγέλλουν ότι από το 2010 έως το 2015 κακοποιήθηκαν σεξουαλικά μέσα στο σπίτι. Το αγόρι ήταν 6–10 ετών, η αδελφή 9–15, ενώ η μικρότερη φέρεται να κακοποιείτο από νήπιο. Καταλογίζουν συστηματική κακοποίηση από τον πατέρα και εμπλοκή τρίτων, ακόμη και σε ομαδικές πράξεις.

Τον Ιανουάριο 2016 ο συγγραφέας Χρίστος Κρεμνιώτης, γείτονας της οικογένειας, έρχεται κοντά στα δύο μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία αρχίζουν να του ανοίγονται. Εκείνα δείχνουν να νιώθουν ασφάλεια μαζί του. Τρεις μήνες μετά ο πατέρας φεύγει από το σπίτι. Έκθεση παιδοψυχολόγου το 2016 καταγράφει ακατάλληλο περιβάλλον, όμως η μητέρα δεν την καταθέτει.

Η πρώτη καταγγελία

Το καλοκαίρι του 2017 ο γιος αποκαλύπτει πρόσωπα και πράξεις. Η μητέρα φέρεται να γνώριζε και να συγκάλυπτε. Υπό πίεση γειτόνων κάνει ασφαλιστικά μέτρα, ξεκινώντας την έρευνα. Τα μέτρα παραβιάζονται, τα παιδιά δέχονται απειλές και η μητέρα –σύμφωνα με τα ίδια– τα αποθαρρύνει. Έναν χρόνο μετά οδηγούνται στη ΓΑΔΑ, με τη μεγάλη κόρη φοβισμένη να μιλήσει. Μέχρι το 2022 δεν υπήρξαν συλλήψεις ή ταυτοποιήσεις. Η επιμέλεια μένει στη μητέρα, η οποία το 2024 καταδικάζεται πρωτοδίκως για απειλές, ώστε τα παιδιά να σιωπήσουν.

«Όταν ο μικρότερος αδελφός μου ξεκίνησε να καταγγέλλει, η μητέρας μας υποκρινόταν στις Αρχές, ότι δεν γνώριζε τίποτα. Έναν χρόνο μέχρι να φτάσουμε στη ΓΑΔΑ, εξακολουθούσε να κρύβει στοιχεία και να μην κάνει τίποτα για τις παραβιάσεις των ασφαλιστικών από τον πατέρα μας, που ερχόταν έξω από τα σχολεία μας και όπου συχνάζαμε. Παράλληλα η μητέρα μας, μας απειλούσε και μας εκφόβιζε με διάφορους τρόπους. Εμένα, λέγοντάς μου πως αν αποκάλυπτα όσα γνώριζα, ό,τι γίνονταν στο σπίτι μας, θα έκλειναν τη μικρότερη αδελφή μου σε ίδρυμα. Ξεκίνησα να μιλώ όμως λίγο αργότερα και με τον αδελφό μου και εκείνους που μας στήριξαν, φτάσαμε ως εδώ. Όλα αυτά συνέβαιναν από πατέρα, θείο, φίλους των γονιών μας και με μια μητέρα να περιφέρεται αδιάφορη μαγειρεύοντας τους. Δηλαδή συνέβαιναν από αυτό που ήταν η οικογένειά μας και που έπρεπε λόγω φόβου και ανάμικτων συναισθημάτων να την καλύπτουμε. Πολύ παλιά το μόνο άτομο που φοβόντουσαν και κάπως συγκρατούνταν, ήταν η γιαγιά μας, αλλά πέθανε το 2011. Μετά έπρεπε να περιμένουμε μέχρι το 2015, που μπήκαν στη ζωή μας η Έλσα και ο Χρήστος», αποκάλυψε η κόρη της οικογένειας και φερόμενο ως θύμα βιασμού.

Η εξέταση γίνεται περίπου 34 μήνες μετά τα γεγονότα, δυσκολεύοντας ευρήματα. Το 2021 εξειδικευμένες εξετάσεις στα δύο μεγαλύτερα αδέλφια αναφέρουν –σύμφωνα με την πλευρά τους– στοιχεία, που ενισχύουν τις καταγγελίες. Τα παιδιά μιλούν για καθυστερήσεις και παραλείψεις των αρχών.

Έναρξη της δίκης

Με αίτημα των δύο μεγαλύτερων παιδιών, η μητέρα προστέθηκε στους δέκα κατηγορούμενους ως ενδέκατη, για συνέργεια. Η δίκη ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου.