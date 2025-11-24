Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από το φονικό που συγκλόνισε τη Νέα Πέραμο, με θύμα έναν 47χρονο και φερόμενο ως δράστη τον μικρότερο αδελφό του.

O 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμεναν στην περιοχή Λουτρόπυργος, φέροντας σοβαρά τραύματα από ψαλίδι. Τα δύο αδέρφια είχαν λογοφέρει νωρίτερα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όταν «άναψαν» τα αίματα, ο νεότερος άρπαξε το ψαλίδι και το κάρφωσε στον αδερφό του, που ξεψύχησε λίγη ώρα μετά.

Ο τρίτος αδερφός που βρέθηκε στο σημείο φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Τα αδέρφια μου τσακώθηκαν, μπήκα στη μέση να τους χωρίσω. Αυτό γινόταν σχεδόν σε καθημερινή βάση, έπιναν και καβγάδιζαν, δεν περίμενα όμως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Επί έξι χρόνια μήνυαν ο ένας τον άλλο τα αδέλφια

Στην απομονωμένη μονοκατοικία έμεναν τρία από τα συνολικά πέντε αδέλφια της οικογένειας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε ιστορικό βίας ανάμεσά τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, μέσα σε πέντε χρόνια έχουν σημειωθεί 6 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία μάλιστα έχουν οδηγήσει και σε μηνήσεις.

Συγκεκριμένα, στις 24/12/19 και στις 8/1/22 ο 47χρονος επιτέθηκε εναντίον του 48χρονου. Τότε έγιναν μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση και νόμο περί όπλων.

Στις 13/3/23, ο 44χρονος επιτέθηκε εναντίον του 47χρονου, όπου και πάλι έγιναν μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.

Στις 20/5/23, ο 44χρονος επιτέθηκε εναντίον του 48χρονου και ακολούθησαν μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία.

Στις 1/9/23, ο 44χρονος επιτέθηκε εναντίον του 48χρονου, όπως και στις 6/4/24.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως και τα τρία αδέλφια αντιμετώπιζαν προβλήματα με το αλκοόλ, κάτι που ενδεχομένως συνέβαλε στην ένταση που οδήγησε στο φονικό.