Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε τη Νέα Πέραμο, όταν ένας 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην οδό Δεινοκράτους. Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από έντονο καβγά μεταξύ των δύο αδελφών.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο θάνατος του 47χρονου προκλήθηκε από τραύματα που του επέφερε ο 44χρονος αδελφός του με ψαλίδι. Το αιχμηρό αντικείμενο φαίνεται να ήταν καθοριστικό για την έκβαση της συμπλοκής, η οποία, όπως αναφέρουν οι αρχές, ξέφυγε γρήγορα από τα πλαίσια μιας λογομαχίας.

Ο 44χρονος συνελήφθη αμέσως από τις Αρχές και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον λεπτομερώς την αφορμή του καβγά, ενώ συλλέγονται καταθέσεις από συγγενείς και γείτονες.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς η χρήση ενός καθημερινού αντικειμένου, όπως το ψαλίδι, οδήγησε σε μοιραία κατάληξη. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από ατύχημα μέχρι πρόθεση, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τα γεγονότα.