Ένα φριχτό έγκλημα κρυβόταν τελικά πίσω από την οικογενειακή τραγωδία, που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στον Μασταμπά Ηρακλείου, όταν βρήκαν τραγικό θάνατο μία 94χρονη και ο 60χρονος κατάκοιτος γιος της.

Σύμφωνα με το patris.gr, η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία, είναι αποκαλυπτική, καθώς περιγράφει όλα όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ με κύριο «πρωταγωνιστή» τον 57χρονο γιο, που έπεσε από την ταράτσα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. Ήταν λίγα λεπτά μετά τις 8:00 το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν η Πυροσβεστική δέχθηκε τηλεφώνημα για φωτιά σε σπίτι πρώτου ορόφου στην οδό Χαλέπας στον Μασταμπά.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία «κατά την άφιξη των πυροσβεστών διαπιστώθηκε, ότι η είσοδος του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη, ενώ όλα τα παράθυρα της οικίας και οι μπαλκονόπορτες ήταν κλειστές, πλην της μπαλκονόπορτας της κουζίνας. Στο συγκεκριμένο μπαλκόνι εντοπίστηκε αρχικά ο κατηγορούμενος, ανεβασμένος στα τσιμεντένια κάγκελα της οικίας, με το ένα πόδι στο κενό, δίνοντας την εντύπωση της προσπάθειας αποφυγής της πυρκαγιάς». Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλα και τον κατέβασαν με ασφάλεια, ωστόσο εκείνος «ανέβηκε σε ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας … καθήμενος στο ρείθρο και παρά τις εκκλήσεις των παρευρισκομένων, έπεσε στο κενό, με αποτέλεσα τον σοβαρό τραυματισμό του και την διακομιδή του από ασθενοφόρο στο εφημερεύον ΠΑΓΝΗ».

Μάλιστα, στο σημείο όπου έπεσε ο 57χρονος, οι αρχές βρήκαν «δύο μαχαίρια, εκ των οποίων το ένα έφερε εμφανή ίχνη αίματος», ενώ κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο βρέθηκαν στην κατοχή του «ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, δύο αναπτήρες …».

Στο κρεβάτι εντοπίστηκε ο 60χρονος στο πάτωμα η 94χρονη

Μόλις οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι, βρήκαν τους δύο νεκρούς. Ο μεν κατάκοιτος γιος «έφερε νάιλον σακούλα στο κεφάλι και όπως προέκυψε, αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας, καθώς από 12ετίας παρέμενε κλινήρης» και εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι, ενώ η δε μητέρα «βρισκόταν σε ύπτια θέση στο πάτωμα, δεξιά της εισόδου».

Περίμενε να φύγει η αδερφή του για να βάλει τη φωτιά

Συγκλονιστικά είναι και τα όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αφορούν τις κινήσεις του 57χρονου πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. «Ο κατηγορούμενος συζούσε με τη μητέρα και τον αδερφό του, καθώς και με την αδερφή του (…) η οποία αποχώρησε από την οικία περί τις 18:00, αφήνοντας εκεί την μητέρα και τους δύο αδελφούς της, ενώ όπως δήλωσε ο αδερφός της, ψυχολογικά ήταν “πεσμένος” και είχε έντονη θλίψη. Μετά την αποχώρησή της από την οικία, ο κατηγορούμενος … για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με την χρήση πιθανόν εύφλεκτου υλικού έναυσε φωτιά εντός του διαμερίσματος, αφού προηγουμένως είχε τοποθετήσει νάιλον σακούλα στο κεφάλι του θανόντα αδελφού του».

Συνελήφθη και νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

Ο 57χρονος φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο παραμένει στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διασωληνωμένος. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία «ο κατηγορούμενος συνελήφθη και παραμένει φρουρούμενος», ενώ αναμένεται και το ιατροδικαστικό πόρισμα για την μητέρα και τον κατάκοιτο γιο.