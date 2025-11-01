Σοκ προκαλεί η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με δύο νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία μέσα στο σπίτι τους μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς. Η ηλικιωμένη μητέρα και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι, ενώ ο δεύτερος γιος, που σήκωνε το βάρος της φροντίδας τους, πήδηξε από την ταράτσα.

Το χρονικό

Το διαμέρισμα της οδού Χαλέπα τυλίχθηκε στις φλόγες γύρω στις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής (31/10). Όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να μπουν στο φλεγόμενο σπίτι, αντίκρυσαν μία τραγική εικόνα.

Η μητέρα της οικογένειας βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ο ένας της γιος, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ήταν κατάκοιτος, κείτονταν νεκρός σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι και φέρεται να είχε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι.

Ο δεύτερος γιος της οικογένειας, που είχε επωμιστεί με την φροντίδα της μητέρας του και του αδελφού του, ανέβηκε στην ταράτσα και επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Τον ψάχναμε, τον χάσαμε σε κάποια στιγμή. Ανέβηκε από το σπίτι του στην ταράτσα, συγκοινωνούν με τη δική μας ταράτσα, ήταν κρεμασμένος, τον είδαν οι αστυνομικοί, του φωνάξανε ‘μην πέσεις’, αυτός ήταν κρεμασμένος και άφησε τα χέρια του, όταν άφησε όμως τα χέρια του, βρήκε στην τέντα, του έκοψε τη φόρα και έπεσε πάνω σε τύπου ελενίτ», αναφέρει γειτόνισσα της οικογένειας.

Ο 63χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

«Εγώ όταν κατέβηκα γιατί τον είδαμε, μου μιλούσε, ρωτούσε ‘πού είμαι;’, τον πήρανε ζωντανό και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Πολύ δεμένη οικογένεια και ουσιαστικά αυτός που πήγε να αυτοκτονήσει ήταν το στήριγμά τους», συμπληρώνει.

Τραγικό πρόσωπο της ιστορίας η κόρη της οικογένειας η οποία από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε να θρηνεί για τη μητέρα και τον αδελφό της και να έχει τον άλλον αδελφό σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Τέλος, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και ερευνούν εάν η πυρκαγιά είναι αποτέλεσμα εμπρησμού ή κάτι άλλο. Αυτό που προβληματίζει σχετικά με τις συνθήκες της τραγωδίας είναι ο λόγος που ο κατάκοιτος γιος της οικογένειας βρέθηκε με μία νάιλον σακούλα περασμένη στο κεφάλι του.