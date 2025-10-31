Απανθρακωμένοι μέσα σε σπίτι στο όποιο διέμεναν βρέθηκαν δύο άνθρωποι μετά από φωτιά που ξέσπασε στην οικεία στην οδό Ιερολοχιτών στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας 90 ετών και τον κατάκοιτο γιο της, ηλικίας 55 ετών, ενώ ο άλλος γιος της άτυχης γυναίκας, ηλικίας 60 ετών, πήδηξε σύμφωνα με την Αστυνομία από την ταράτσα και διακομίστηκε τραυματισμένος στο ΠΑΓΝΗ. Μάλιστα, η Αστυνομία είχε κινητοποιηθεί πριν αποκαλυφθεί η τραγωδία, καθώς η ενέργειά του να πηδήξει θεωρήθηκε ως απόπειρα αυτοκτονίας. Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δέκα άνδρες, ενώ στο σημείο μετέβη και η Αστυνομία.

Οι ακριβείς συνθήκες της φωτιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές, ενώ κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται στο σημείο για την κατάσβεση τυχόν εστιών και τη συλλογή στοιχείων.