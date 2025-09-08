Αντιμέτωπα με ένα φρικτό θέαμα βρέθηκαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών που κλήθηκαν για φωτιά σε μονοκατοικία στο Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι για να σβήσουν τη φωτιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους σε δωμάτιο της οικίας και εντόπισαν απανθρακωμένο τον 73χρονο ιδιοκτήτη. Ο ηλικιωμένος έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα. Η φωτιά περιορίστηκε στο κρεβάτι και το κομοδίνο στο δωμάτιο που βρισκόταν, ενώ δίπλα του είχε μια συσκευή οξυγόνου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσε τον τραγικό θάνατο του ηλικιωμένου ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.