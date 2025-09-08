Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε αγροτοδασική περιοχή της Λαγόμανδρας στη Χαλκιδική.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παρέμειναν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας τις εναπομείνασες εστίες και διασφαλίζοντας τη μη περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς. Ήδη από το βράδυ, η κατάσταση είχε εμφανίσει σημαντική βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε την επιτυχή οριοθέτηση του μετώπου το πρωί της Δευτέρας.

Εκτεταμένη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Στην επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή συνολικά 54 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δύο πεζοπόρων ομάδων της 2ης ΕΜΟΔΕ, και 19 οχήματα. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν, επίσης, τα πέντε αεροσκάφη και τα δύο ελικόπτερα που επιχείρησαν στην περιοχή, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή υδροφόρων οχημάτων των ΟΤΑ.

Άμεση ενημέρωση και οδηγίες προς τους κατοίκους

Νωρίτερα, μέσω αποστολής μηνύματος 112, οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ειδοποιηθεί να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Η οργανωμένη ανταπόκριση των υπηρεσιών και η ενημέρωση του πληθυσμού συνέβαλαν αποφασιστικά στην αποτροπή δυσάρεστων εξελίξεων.