Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα της Χαλκιδικής το απόγευμα της Κυριακής (7/9).

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ