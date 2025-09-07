Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα της Χαλκιδικής το απόγευμα της Κυριακής (7/9).
Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγομάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 7, 2025