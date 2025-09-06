Τριάντα οκτώ αγροτοδασικές πυρκαγιές καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι 32 εξ αυτών αντιμετωπίστηκαν άμεσα, πριν επεκταθούν, ενώ σε εξέλιξη παραμένουν ακόμα έξι, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν το έργο τους.

Στο μεταξύ, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα σε δασική περιοχή στο Παρθένι Αρκαδίας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μία πεζοπόρος ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Την ίδια ώρα, τα τοπικά ανακριτικά γραφεία και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης των πυρκαγιών. Τέλος, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και, σε περίπτωση φωτιάς, να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την προσωπική τους ασφάλεια.