Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, αναγνώρισε δημόσια πως η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη χώρα ήταν ανεπαρκής. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ισπανία δοκιμάζεται σκληρά από πρωτοφανείς πυρκαγιές, που έχουν καταγραφεί ως ιστορικών διαστάσεων για τον μήνα Αύγουστο.

Σε σημερινές δηλώσεις του, ο Σάντσεθ παραδέχθηκε ότι «είχαμε μια σαφώς ανεπαρκή πολιτική πρόληψης», εξηγώντας πως αυτό το γεγονός αποτυπώνεται στην έλλειψη εφαρμογής σχεδίων πρόληψης, στην απουσία σύγχρονων συστημάτων ανάλυσης και πρόβλεψης και στη δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν ορισμένες περιφέρειες λόγω έλλειψης επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού σε πυροσβέστες και δασικές μονάδες πυροπροστασίας.

Εθνικό σύμφωνο κατά της κλιματικής έκτακτης ανάγκης

Παρουσιάζοντας το νέο «εθνικό σύμφωνο κατά της κλιματικής έκτακτης ανάγκης», ο Ισπανός πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για μια πιο συντονισμένη και αποτελεσματική στρατηγική στη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της πρόληψης, η βελτίωση των μέσων πρόβλεψης και η υποστήριξη των τοπικών αρχών με επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό.