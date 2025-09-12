Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Αίγιο -και όχι μόνο- από το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα στο ρεύμα προς Πάτρα στην Ολυμπία Οδό κοντά στην Παναγοπούλα, όπου μία 70χρονης από την περιοχή οδηγούσε επί ένα χλμ. στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό της να πάρει φωτιά και να απανθρακωθεί, ενώ κατέληξε ένας εκ των δύο επιβαινόντων στο άλλο όχημα.

Συγγενείς και γείτονες της 70χρονης, που θα γινόταν γιαγιά, μίλησαν συγκινημένοι στο MEGA για μια γυναίκα, που όπως είπαν, ήταν δραστήρια, ασχολούνταν με την ιστιοπλοΐα, άλλα όπως όλα δείχνουν, έκανε ένα τραγικό λάθος.

«Είχε πρόβλημα υγείας, της λέγαμε να μην οδηγεί»

Συγγενής της 70χρονης τόνισε μιλώντας στην εκπομπή Live News, ότι η γυναίκα είχε πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσε να περπατάει καλά, με οικογενειακούς φίλους να της λένε, ότι δεν θα έπρεπε να οδηγεί. «Είχε σκλήρυνση κατά πλάκας από την ηλικία των 48 ετών. Μπορούσε και την ήλεγχε την ασθένεια. Τελευταία όμως, επειδή πριν δύο χρόνια είχε πέσει και είχε κάνει εγχείρηση, είχε πρόβλημα, δεν περπατούσε καλά, αλλά συνέχισε να οδηγεί. Πήγαινε σε γιατρούς. Δεν ακολουθούσε την παραδοσιακή ιατρική, πήγαινε σε ολιστικούς γιατρούς, έκανε δίαιτα, έκανε πολλά πράγματα. Μετά όμως ήτανε καλά και άρχισε να οδηγεί. Οδηγούσε τελευταία, οδηγούσε παρότι εμείς και οι φίλοι μας πιστεύαμε ότι δεν έπρεπε να οδηγεί. Αφού, δεν μπορούσε να περπατήσει καλά, δεν θα έπρεπε να οδηγεί αλλά επειδή οδηγούσε αυτόματο αυτοκίνητο, νόμιζε η ίδια ότι μπορούσε να οδηγεί».

Σύμφωνα με την ίδια: «Ήθελε να έρθει από το Λαμπίρι, που έμενε, γιατί έχει ένα εξοχικό, στο Αίγιο. Τώρα γιατί πήρε την κατεύθυνση προς Πάτρα; Λάθος έκανε και μόλις έφτασε στο τούνελ, κατάλαβε ότι δεν ήθελε να πάει στην Πάτρα, ποιος το ξέρει; Έκανε αναστροφή να γυρίσει στο Αίγιο, αλλά εκεί ο δρόμος είναι μονής κυκλοφορίας, έχει διάζωμα, οπότε πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, πήγαινε αντίθετα. Οι οδηγοί αντίθετα που την απέφευγαν, της κάνανε νόημα, αλλά δεν κατάλαβε. Πιστεύω ότι η σκλήρυνση, της είχε επηρεάσει λίγο και τον εγκέφαλο».

Το χρονικό

Οι εικόνες στον τόπο της τραγωδίας προκαλούν σοκ. Λόγω των υψηλών ταχυτήτων χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα, όπως όλα δείχνουν, που οι όποιες αντιδράσεις από τις αρχές ή την εποπτεύουσα την εθνική οδό δεν είχαν χρόνο να εκδηλωθούν. Η γυναίκα οδηγούσε για ένα χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα περίπου ένα λεπτό.

Η 70χρονη γυναίκα από το Αίγιο οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Πατρών στο Λαμπίρι Αχαΐας. Λίγο πριν τις σήραγγες στην Παναγοπούλα το αυτοκίνητο της 70χρονης συγκρούεται σφοδρά με όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες από τα Μέγαρα. Από τη μοιραία σύγκρουση το αυτοκίνητο της 70χρονης τυλίγεται στις φλόγες, με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Λίγες ώρες αργότερα, ο ένας από τους δύο άνδρες υπέκυψε στα τραύματά του και άφησε και αυτός την τελευταία του πνοή.

Η 70χρονη μπήκε στην εθνική οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και να έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο. Διερχόμενοι οδηγοί που την έβλεπαν να κινείται ανάποδα, της έκαναν σήματα να σταματήσει, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα ελιγμούς για να αποφύγουν τη σύγκρουση με το όχημά της.

Τελικά, το όχημα της 70χρονης συγκρούεται με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες. Από τη σφοδρή σύγκρουση εκσφενδονίζεται, περιστρέφεται στον αέρα και καταλήγει στο κράσπεδο της εθνικής οδού, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Εκτός κινδύνου ο 69χρονος τραυματίας

Εκτός από την 70χρονη και οδηγό του άλλου οχήματος που έχασαν τη ζωή τους, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ο 69χρονος συνοδηγός του άλλου οχήματος. Ο άτυχος άνδρας υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς είχε υποστεί πολλά κατάγματα και εσωτερική αιμορραγία, η οποία ήταν επιτυχής και πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έγινε»

Οι πρώτες κουβέντες που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 69χρονος, ήταν ότι δεν θα μπορέσει να ξεχάσει ποτέ αυτό που συνέβη. «Δεν έχω συνειδητοποιήσει, τι έχω συμβεί» είπε ακόμη. Περιέγραψε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο οδηγός του ημιφορτηγού, που έχασε τη ζωή του, αμέσως μετά το τροχαίο ούρλιαζαν από τους πόνους.