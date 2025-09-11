Διαστάσεις παίρνει το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στο 187ο χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλας, καθώς ένας από τους τραυματίες εξέπνευσε, με αποτέλεσμα ο τραγικός απολογισμός να ανέβει σε δύο νεκρούς.

Υπενθυμίζεται, ότι δύο αυτοκίνητα υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά και η οδηγός να απανθρακωθεί. Αργά το βράδυ της Πέμπτης ένας άνδρας από το άλλο όχημα που είχε τραυματιστεί, δεν τα κατάφερε και δυστυχώς εξέπνευσε, σύμφωνα με το tempo24.news. Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένας άνδρας σε σοβαρή κατάσταση.

Στο ένα αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες επέβαινε γυναίκα 70 ετών από το Αίγιο, η οποία απανθρακώθηκε, ενώ το άλλο όχημα, ένα Ι.Χ. φορτηγάκι εμφανίζεται δηλωμένο στα Μέγαρα. Ως προς τις συνθήκες του τροχαίου, οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες.

Τοπικά μέσα αναφέρουν πως η 70χρονη φέρεται να μπήκε ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα ή πως επιχείρησε να κάνει προσπέραση και συγκρούστηκε με το άλλο όχημα.