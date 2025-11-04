Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής τραγωδίας στον Μασταμπά Ηρακλείου, όπου τη νύχτα της περασμένης Παρασκευής (31/10) μια ηλικιωμένη γυναίκα και ο κατάκοιτος γιος της έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και εμπρησμό από πρόθεση, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Το ένταλμα αφορά τον δεύτερο γιο της οικογένειας, αδελφό του θύματος, ο οποίος νοσηλεύεται σε καταστολή και, σύμφωνα με πηγές, αναμένεται να ξεκινήσει διαδικασία αφύπνισης τις επόμενες ώρες.

Τα στοιεία που «έδειξαν» ανθρωποκτονία

Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές είχαν εκφράσει έντονες υποψίες ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα. Τα ευρήματα στο σημείο — όπως η νάιλον σακούλα στο κεφάλι του απανθρακωμένου αδελφού και οι πολλαπλές εστίες φωτιάς μέσα στο διαμέρισμα — οδήγησαν τους ερευνητές στο ενδεχόμενο της διπλής ανθρωποκτονίας.

Η περίεργη συμπεριφορά του δεύτερου γιου, ο οποίος λίγο αργότερα πήδηξε από την ταράτσα του 4ου ορόφου προσπαθώντας να διαφύγει, ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Το επίσημο πόρισμα του ανακριτικού γραφείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου που παραδόθηκε στην Ασφάλεια, κάνει ξεκάθαρα λόγο για εμπρησμό από πρόθεση. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη, οδηγώντας στην έκδοση του εντάλματος σε βάρος του νοσηλευόμενου αδελφού.