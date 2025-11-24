Το φονικό στη Νέα Πέραμο συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, με μαρτυρίες να αποκαλύπτουν σκηνές καθημερινής βίας, εξάρτησης και εξαθλίωσης στο σπίτι όπου σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό στον Λουτρόπυργο.

Περίοικοι περιγράφουν συνθήκες απόλυτης εγκατάλειψης και καβγάδες μεταξύ των τριών αδελφών που διέμεναν στο σπίτι. Σύμφωνα με γείτονα, οι συγκρούσεις ήταν σχεδόν καθημερινές, με κύρια αιτία το αλκοόλ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Κάθε μέρα γινόταν ο χαμός. Τι γινόταν, ρε παιδί μου, αδέρφια να πούμε και σκοτωνόντουσαν στο ξύλο».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι οι εντάσεις ξεσπούσαν κυρίως τα απογεύματα, όταν η κατανάλωση κρασιού οδηγούσε σε βίαιες συμπεριφορές. «Ξύλο, μπουνιές για το κρασί. Ο άλλος ήταν φτιαγμένος διαφορετικά, ο άλλος ήτανε με το κρασί, ο άλλος ήτανε με τη δουλειά και γινόταν μέσα χαμός εδώ», είπε.

Σκηνές φτώχειας και εγκατάλειψης

Η μαρτυρία του γείτονα αποκαλύπτει επίσης τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των τριών αδελφών. «Δεν έχει ούτε ένα παράθυρο. Τα ‘χουνε σπάσει όλα. Δεν έχουν μείνει παντζούρια, δεν έχουν αφήσει τίποτα και ζούσαν σαν τα ζώα. Απλώς είχαν ένα σκέπαστρο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι επιβίωναν με τρόφιμα που λάμβαναν από την εκκλησία και τη γειτονιά.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε προσπαθήσει να τους κάνει παρατήρηση για τις φασαρίες, όμως αντιμετώπισε απειλές. «Έκανα μια παρατήρηση μια μέρα για τις φωνές γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και μ’ απειλήσαν και οι τρεις», είπε χαρακτηριστικά.

Η ζωή των τριών αδελφών

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το θύμα φέρεται να ζούσε ως επαίτης, ένας από τους αδελφούς εργαζόταν ως ντελιβεράς, ενώ ο τρίτος «ήτανε σε χαρτόκουτα, κοιμόταν στην Ομόνοια». Οι περιγραφές των κατοίκων αναδεικνύουν ένα σκηνικό κοινωνικής περιθωριοποίησης, που φαίνεται να οδήγησε σε μια τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο θάνατος του 47χρονου προκλήθηκε από τραύματα που του επέφερε ο 44χρονος αδελφός του με ψαλίδι. Το αιχμηρό αντικείμενο φαίνεται να ήταν καθοριστικό για την έκβαση της συμπλοκής, η οποία, όπως αναφέρουν οι αρχές, ξέφυγε γρήγορα από τα πλαίσια μιας λογομαχίας.

Ο 44χρονος συνελήφθη αμέσως από τις Αρχές και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον λεπτομερώς την αφορμή του καβγά, ενώ συλλέγονται καταθέσεις από συγγενείς και γείτονες.