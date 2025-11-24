Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έπεσε κάτω από τα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά εδώ και πάνω από έναν χρόνο, και οι ειδικοί λένε ότι η πτώση συνδέεται με τις συζητήσεις για πιθανό τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι τιμές είχαν μείνει στάσιμες για εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στις αρκετές προμήθειες αερίου στην Ευρώπη και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προβλέψεις για τον καιρό, προσπαθώντας να καταλάβουν αν θα φτάσει για όλο τον χειμώνα.

Την Κυριακή, οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη έδειξαν κάποια πρόοδο, αν και η προθεσμία που είχε θέσει η Ουάσινγκτον για να κλείσει η συμφωνία με το Κίεβο πιθανόν να μεταφερθεί στην επόμενη εβδομάδα. Ό,τι κι αν γίνει, η τελική έγκριση πρέπει να έρθει από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αν υπάρξει συμφωνία, θα μπορούσε να επηρεάσει πολύ την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Φέτος, η Ρωσία καλύπτει μόλις το 10% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ, ενώ σταθερές προμήθειες από υγροποιημένο αέριο και Νορβηγία βοηθούν την Ευρώπη να περάσει ομαλά τις εποχικές αλλαγές.

Παρά τη μείωση, οι τιμές παραμένουν υψηλότερα από ό,τι πριν από την κρίση του 2022, όταν οι εκτοξευμένες τιμές είχαν φέρει αυξημένο κόστος ζωής σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, πρόσθετες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ και άλλες περιοχές αναμένεται να πιέσουν τις τιμές προς τα κάτω τα επόμενα χρόνια.

Την Δευτέρα το πρωί, τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον επόμενο μήνα, που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, διαπραγματεύονταν στα 29,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σχεδόν στο μισό από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου φέτος.