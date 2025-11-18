Η τουρκική προεδρία διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι «οι αγορές ρωσικού φυσικού αερίου από την Τουρκία θα σταματήσουν, επειδή υπέγραψε συμφωνία LNG με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ως εκ τούτου μια ενεργειακή κρίση είναι στον ορίζοντα». Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου κατά της Παραπληροφόρησης της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, οι πληροφορίες αυτές χαρακτηρίζονται ως παραπλανητικές.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η Τουρκία, με τις υποδομές της σε αγωγούς, LNG και αποθήκευσης, είναι μια από τις ισχυρότερες χώρες στην περιοχή όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού». Το Κέντρο διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για πρόβλημα στην ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο ή για ενεργειακή κρίση, ούτε σήμερα ούτε τον επερχόμενο χειμώνα.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι «η προμήθεια φυσικού αερίου της Τουρκίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζεται αδιάλειπτα, όπως έχει προγραμματιστεί, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων συμβάσεων που ισχύουν μεταξύ των αρμόδιων φορέων». Η συνεργασία, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, παραμένει σταθερή και δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι «η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω αγωγών και LNG από περισσότερες πηγές όπως οι ΗΠΑ, το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, η Αλγερία, το Ομάν και το Κατάρ αποτελεί τεχνική επιλογή που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση της ασφάλειας εφοδιασμού, την αύξηση του ανταγωνισμού και την ενίσχυση της ευελιξίας του εφοδιασμού».