Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στη θέση να απολογηθεί, αφού σε βίντεο-αφιέρωμα προς τιμήν σημαντικών προσώπων που «έφυγαν» τη χρονιά που πέρασε εμφανίστηκε λάθος πρόσωπο. Συγκεκριμένα, στην ενότητα που αφορούσε τον τραγικό χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, η «βασίλισσα» συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του Αντρέ ντα Σίλβα, ποδοσφαιριστή της Έλτσε, ο οποίος φυσικά είναι εν ζωή και δεν έχει καμία σχέση με την οικογενειακή τραγωδία.

Οι δύο αδελφοί, ο Ντιόγκο Ζότα της Λίβερπουλ και ο Αντρέ Σίλβα της Πενιαφιέλ, είχαν χάσει τη ζωή τους το περασμένο καλοκαίρι σε τροχαίο στη βόρεια Ισπανία, γεγονός που είχε συγκλονίσει το ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Μετά την προβολή του βίντεο στη Γενική Συνέλευση των μελών, η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε άμεση διόρθωση του λάθους και εξέδωσε ανακοίνωση μέσω των επίσημων λογαριασμών της, ζητώντας συγγνώμη τόσο από την Έλτσε όσο και από τον ποδοσφαιριστή Αντρέ ντα Σίλβα.

Real Madrid C.F. apologises to Elche C.F. and its player André da Silva for having mistakenly included his image in the obituary of an institutional video instead of that of André Silva, the brother of Diogo Jota, the Liverpool player. We regret this incident. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 23, 2025

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ζητά συγγνώμη από την Έλτσε και τον ποδοσφαιριστή της, Αντρέ ντα Σίλβα, για την εσφαλμένη χρήση της εικόνας του σε αφιέρωμα μνήμης αντί της σωστής φωτογραφίας του αδελφού του Ντιόγκο Ζότα. Λυπούμαστε για το περιστατικό», ανέφερε η ανακοίνωση του συλλόγου.

Επιπλέον, και ο πρόεδρος των Μαδριλένων, Φλορεντίνο Πέρεθ, προχώρησε σε δημόσια λεκτική συγγνώμη κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, εκφράζοντας τη λύπη του για την αβλεψία και ευχαριστώντας τις ομάδες για την κατανόηση.

Πηγή: Dailymail