Σε έντονα φορτισμένο κλίμα, ο Άντι Ρόμπερτσον αφιέρωσε την ιστορική πρόκριση της Σκωτίας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια, στον αδικοχαμένο φίλο του, Ντιόγκο Ζότα.

Ο αρχηγός της Σκωτίας αποκάλυψε πως οι στιγμές πριν από τον κρίσιμο αγώνα με τη Δανία (4-2) στη Γλασκώβη ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η σκέψη του ήταν διαρκώς στον Ζότα.

«Μιλούσαμε συνεχώς για το Μουντιάλ και θέλαμε πολύ να βρεθούμε εκεί μαζί… Στο Κατάρ εκείνος δεν είχε πάει, η Σκωτία δεν είχε προκριθεί, αλλά τώρα εύχομαι να χαμογελά από εκεί ψηλά που θα βλέπει… Πάντως ήταν δύσκολες οι στιγμές στο δωμάτιο πριν από αυτό το ματς, τον σκεφτόμουν συνέχεια…»

