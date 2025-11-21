Ο Άρνε Σλοτ μίλησε με συγκίνηση για τον Ντιόγκο Ζότα, τον Πορτογάλο επιθετικό της Λίβερπουλ που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το περασμένο καλοκαίρι, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Ο Ολλανδός τεχνικός αναφέρθηκε τόσο στην απουσία του ποδοσφαιριστή, όσο και στον ανθρώπινο κενό που άφησε πίσω του.

Την Τρίτη, ο Άντι Ρόμπερτσον είχε αποκαλύψει πως ένιωθε «χάλια» όλη μέρα πριν από τον αγώνα της Σκωτίας με τη Δανία, όπου τα «Τάρταν Άρμι» εξασφάλισαν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Δεν μπορούσα να βγάλω τον φίλο μου τον Ντιόγκο από το μυαλό μου,» είπε ο Σκωτσέζος μπακ. «Μιλούσαμε συνέχεια για το Μουντιάλ, γιατί είχε χάσει το προηγούμενο με την Πορτογαλία και εγώ με τη Σκωτία. Ξέρω ότι σήμερα θα χαμογελά από εκεί ψηλά.»

Ο Σλοτ σχολίασε τη συναισθηματική εξομολόγηση του Ρόμπερτσον, λέγοντας:

«Είδα τη συνέντευξη ζωντανά. Είναι ένα θέμα που αγγίζει όλους μας – και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμως πάντα σκέφτομαι πόσο πιο δύσκολο είναι για τη σύζυγό του και τα παιδιά του. Για εμάς λείπει ένας παίκτης και ένας φίλος. Για εκείνους λείπει ο άνθρωπός τους.»

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε δύσκολη αγωνιστική περίοδο, καθώς έχει χάσει τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της Premier League, με πιο πρόσφατη την ήττα 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Οι «Κόκκινοι» βρίσκονται στην όγδοη θέση, οκτώ βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Το ερχόμενο Σάββατο υποδέχονται τη Νότινγχαμ Φόρεστ στο «Άνφιλντ» (17:00 ώρα Ελλάδας). Ο Σλοτ θυμήθηκε πως στο περσινό ματς των δύο ομάδων, ο Ζότα είχε σκοράρει μόλις 22” μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, σώζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

«Τότε ήμασταν πίσω στο σκορ και χρειάστηκε μόνο ένα λεπτό για να μας ισοφαρίσει. Αυτό δείχνει πόσο πολύ μας λείπει αγωνιστικά – αλλά και ως άνθρωπος», υπογράμμισε.