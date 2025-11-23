Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων, εκφράζοντας τη χαρά του για τη μαζική συμμετοχή των μελών. Όπως ανέφερε, 122.000 πολίτες ενεγράφησαν για να συμμετάσχουν στη διαδικασία, πολλοί εκ των οποίων είναι νέοι και συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η εκλογική διαδικασία θα οδηγήσει σε σημαντική ανανέωση στους προέδρους και στα μέλη των αιρετών οργάνων, υπογραμμίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία αντλεί τη δύναμή της από τα μέλη της.

«Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων. Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεσαία τάξη. Η παράταξη εκείνη η οποία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, με μέτρα στήριξης, κάποια από τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται από αύριο, όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν τα 250 ευρώ της μόνιμης στήριξης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία η ελληνική κοινωνία θα δει, θα τα εισπράξει και τα οποία θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους εκλεγέντες και ευχαρίστησε τους πολίτες για τη μαζική συμμετοχή. Όπως είπε, η αυξημένη προσέλευση ίσως οδηγήσει σε παράταση του ωραρίου ψηφοφορίας πέραν των 19:00.

«Πιστοποιείτε και πάλι, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, παλιοί και νέοι φίλοι, ότι εσείς είστε η μεγάλη δύναμη της παράταξής μας» κατέληξε ο πρωθυπουργός.