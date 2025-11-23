Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ για τη Δυτική Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι «η ΝΔ και η στρατευμένη δημοσιογραφία θέλουν να μας πείσουν ότι υπάρχει μόνο ένα κόμμα που μπορεί να κυβερνά», προσθέτοντας πως «στις επόμενες εθνικές εκλογές η ΝΔ θα αποτελεί παρελθόν».

Αναφερόμενος στην κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «πώς μπορεί να θεωρούνται επιτυχημένοι με την παρακμή στους θεσμούς και την κατάρρευση της εμπιστοσύνης του λαού στη δικαιοσύνη και τον κοινοβουλευτισμό». Επισήμανε ακόμη ότι «η διαφθορά καλπάζει, γιατί όλα επιτρέπονται», χαρακτηρίζοντας τη σημερινή περίοδο ως «εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η επιδιωκόμενη πολιτική αλλαγή «δεν θα είναι μια απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία, αλλά το τέλος της διαφθοράς και της ατιμωρησίας της ΝΔ». Κάλεσε τους πολίτες να μην ξεχνούν «ποιο κόμμα οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και στη χρεοκοπία» και κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «εργαλειοποίησε τον αγώνα του ελληνικού λαού για να επανέλθει στην εξουσία».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον λαό «να επιλέξει με πυξίδα την ελπίδα και όχι τον φόβο», τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ «εκπροσωπεί μία διαφορετική νοοτροπία που βλέπει το κράτος ως μηχανισμό κοινωνικής δικαιοσύνης και ευκαιριών για όλους». Επεσήμανε πως «η απογοήτευση μεγαλώνει» και ότι «ο δρόμος που ακολουθείται σήμερα είναι καταστροφικός».

Αναφορές σε οικονομικά και θεσμικά ζητήματα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «πούλησε δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινων δανείων στα funds χωρίς θεσμικό πλαίσιο και προστασία των δανειοληπτών». Πρόσθεσε ότι η ΝΔ «δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει τη μικρομεσαία επιχείρηση και το νοικοκυριό», ενώ «απαξίωσε τον νόμο Παπανδρέου για την προστασία της πρώτης κατοικίας».

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για «χαμένα δισεκατομμύρια ευρώ και εκατομμύρια ευρώ προστίμων που θα επιβαρύνουν τη χώρα». Επέκρινε τη ΝΔ ότι «δεν επέτρεψε τη διερεύνηση των ευθυνών δύο υπουργών της, παρά την ύπαρξη δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας». Χαρακτήρισε τη στάση της κυβέρνησης «γελοιοποίηση της πολιτικής και των θεσμών».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «αντί να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, της τηλεδιοίκησης και των υποκλοπών, επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ με αλαζονικό τρόπο». Τόνισε ότι «η ΝΔ θα βρεθεί στο τέλος απέναντι σε μια ενωμένη και ισχυρή παράταξη με σοβαρότητα και ήθος».

Υποκλοπές και πολιτική ανατροπή

Επανερχόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «αχυράνθρωπος της εταιρείας που είχε στην ιδιοκτησία του το Predator παραδέχθηκε πως του είχαν δοθεί εκ των προτέρων οι ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής από βουλευτές της ΝΔ». Υπογράμμισε ότι «έχουμε ευθύνη να δώσουμε έναν αγώνα νίκης και ανατροπής μιας δύναμης που περιφρονεί και διχάζει τον ελληνικό λαό».

Παράλληλα, σημείωσε την ανάγκη για «συγκροτημένες θεσμικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου, την οποία, όπως είπε, κατέρριψε ο κ. Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την παράδοση Τσίπρα – Καμμένου».

Γεωπολιτική και εθνική στρατηγική

Αναφερόμενος στο γεωπολιτικό περιβάλλον, τόνισε ότι «η χώρα χρειάζεται πραγματική σταθερότητα, που σημαίνει ασφάλεια και σχέδιο, όχι στασιμότητα και παρακμή». Μίλησε για την ανάγκη «ολοκληρωμένης εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τους ευρωπαίους εταίρους και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Επισήμανε επίσης ότι «το 2019 κάποιοι χαρακτήριζαν ξεπερασμένη την πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τους ορυκτούς πόρους, αλλά σήμερα την επαναφέρουν», σημειώνοντας πως «το εθνικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τα επόμενα 20 χρόνια απαιτεί σοβαρή και ισχυρή εξωτερική πολιτική».

Κάλεσμα ενότητας και αγώνα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ «να δώσουν τη μάχη με αισιοδοξία και ευθύνη απέναντι σε έναν απογοητευμένο λαό». Τόνισε ότι «η απογοήτευση δεν πρέπει να γίνει συμβιβασμός» και ότι «όλες οι γενιές της δημοκρατικής παράταξης μπορούν να οικοδομήσουν ξανά την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας».

Κλείνοντας, επεσήμανε πως «μέχρι τις εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ θα φέρει το πρόγραμμά του σε κάθε πόλη και χωριό, δίνοντας μια μάχη νικηφόρα για όλους τους Έλληνες, για τη δημοκρατική παράταξη, τον λαό και την πατρίδα».