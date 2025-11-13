Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, κατά την ομιλία του στη Βουλή στις 13 Νοεμβρίου 2025, υποστηρίζοντας ότι «ο αγροτικός κόσμος κινδυνεύει να μπει σε μνημόνιο λόγω της διαφθοράς και της ανικανότητας της ΝΔ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι σχεδόν επτά χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ, η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία βρίσκονται σε δεινή θέση. Όπως ανέφερε, οι τιμές των λιπασμάτων αυξήθηκαν κατά 72,3%, των κτηνιατρικών υπηρεσιών κατά 55% και των ζωοτροφών κατά σχεδόν 40%.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πλήρη αποδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών, κάτι που –όπως είπε– οδήγησε σε έκρηξη ζωονόσων και καταστροφές στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές. Οι θεομηνίες «Daniel» και «Elias» επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η διαφθορά και η ατιμωρησία έχουν οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε κρίση, κάνοντας λόγο για «εγκληματική οργάνωση» που υπεξαιρούσε επιδοτήσεις. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συγκαλύπτει ευθύνες και «ευτελίζει» τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Προειδοποιήσεις για απώλειες κονδυλίων και κοινωνικές συνέπειες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε ότι η Κομισιόν έχει επισημάνει κίνδυνο απώλειας 210 εκατ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τις επιδοτήσεις του 2023 και 2024, λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές. Παράλληλα, έκανε λόγο για απειλή απώλειας μεγάλου μέρους του ζωικού κεφαλαίου και για σοβαρό πρόβλημα στη διατροφική ασφάλεια της χώρας.

«Έχουμε οικογένειες χωρίς εισόδημα εδώ και 15 μήνες, μια βόμβα για την κοινωνική συνοχή», είπε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κοροϊδεύει συστηματικά» τους παραγωγούς.

Προτάσεις για στήριξη και ανασυγκρότηση

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα, με τίτλο «Χάρτα Αγροτικής Αναγέννησης». Το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες: μείωση του κόστους παραγωγής, προστασία της αγροτικής γης, στήριξη των νέων αγροτών και επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο και τεχνολογία.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε ανώτατες τιμές σε γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθιέρωση Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας μέσω συμμετοχής σε ενεργειακές κοινότητες.

Στον τομέα της γης, ζήτησε να θεσπιστεί ακατάσχετος και ανεκχώρητος χαρακτήρας για τις αγροτικές ενισχύσεις, ενώ τόνισε την ανάγκη να δοθούν κίνητρα για την απόκτηση γης από νέους αγρότες. Παράλληλα, πρότεινε αναβάθμιση της αγροτικής εκπαίδευσης και δημιουργία κόμβων καινοτομίας στην περιφέρεια.

Επικρίσεις για το αναπτυξιακό μοντέλο και την περιφέρεια

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε την ύπαιθρο, προτάσσοντας ένα αναπτυξιακό μοντέλο που στηρίζεται στο real estate και στο ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας μέσω της Golden Visa. «Προτεραιότητά μας είναι η αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας και η στήριξη της παραγωγής», σημείωσε.

Αναφέρθηκε σε συνομιλίες με κατοίκους της επαρχίας που εξέφρασαν αγωνία για την ερήμωση των χωριών, υπογραμμίζοντας ότι «καταρρέουν οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Αντιπαράθεση για ζητήματα ασφάλειας και πολιτικού λόγου

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για θέματα ασφάλειας, κατηγορώντας τη ΝΔ για «γκεμπελισμό» και «επικίνδυνη προπαγάνδα». Αναφέρθηκε σε περιστατικά εγκληματικότητας στην Κρήτη και επέκρινε τη στάση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

«Απέναντι στους γκεμπελίσκους υπάρχει λογική, ορθός λόγος και πρόοδος», είπε, τονίζοντας ότι στόχος του κόμματός του είναι «η ασφάλεια για όλους τους Έλληνες χωρίς ζώνες ανομίας».