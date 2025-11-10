Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε σημαντικές τις συμφωνίες με τις αμερικανικές εταιρείες για τις γεωτρήσεις και το LNG καθώς επιτρέπουν χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική ωστόσο εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τα αποτελέσματά τους καθώς αναμένει να δει τις τελικές συμβάσεις που θα παρουσιαστούν στη Βουλή προς επικύρωση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην εκδήλωση «ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα…η δοκιμασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής Γ.Μανιάτης και η ομάδα του S&D , διαφώνησε με τους «πανηγυρισμούς της κυβέρνησης» , όπως είπε, επειδή συνέχισε να «εμφανίζει ότι έχει πλήρες σχέδιο ενώ δεν υπάρχει. Όλα τα ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, το 2011.»

« Η ΝΔ τα έχει κάνει μπάχαλο στην ενέργεια. Απέτυχε στην «πράσινη μετάβαση», με την ΔΕΗ να κερδοσκοπεί αντί να κάνει επενδύσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση, εξαρτηθήκαμε από το ρωσικό φυσικό αέριο και τώρα προσπαθεί να απεμπλακεί ενώ διένειμε σε ιδιωτικά συμφέροντα τον ενεργειακό χώρο της χώρας», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις σχέσεις με την Τουρκία υποστήριξε πως η στρατηγική της Ελλάδας και της ΕΕ πρέπει να είναι νέο Ελσίνκι για τη διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών στη ΝΑ Μεσόγειο και την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, η μόνη εκκρεμότητα ανάμεσα στις δύο χώρες, με «καρότο» μια νέα Τελωνειακή Συμφωνία. «Δεν απορρίπτω την άρση του casus belli Διαφωνώ να γίνεται παζάρι για να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE , όπως το παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης», τόνισε .

Για την ασφάλεια της Ευρώπης επισήμανε ότι « το Κοινό Ευρωπαϊκό όραμα ασφάλειας πρέπει να βασίζεται σε Κοινή Άμυνα και Κοινή Εξωτερική πολιτική», ενώ άφησε αιχμές για την ενημέρωση των κομμάτων σχετικά με τη πενταμερή πρωτοβουλία . «Έπρεπε να υπάρχει άλλου είδους ουσιαστική ενημέρωση κι όχι όλα για την επικοινωνία. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια, κυριαρχεί ο πολιτικαντισμός».

Η συζήτηση επεκτάθηκε στην εσωτερική πολιτική όπου ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι στα θέματα ‘Αμυνας κι Ασφάλειας, Εξωτερικής Πολιτικής, στη Παιδεία και την Υγεία απαιτούνται συναινέσεις διευκρινίζοντας σαφώς ότι σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αυτό κυβερνητική συνεργασία. «Στόχος μου είναι η ΝΔ να πάει στην αντιπολίτευση. Είμαστε στρατηγικοί αντίπαλοι με το “σύστημα Μαξίμου” , όπως ήμασταν με τη κυβέρνηση Τσίπρα».

« Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη απέναντι στη ΝΔ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διαδεχτεί τη ΝΔ και να μην γίνει χάος στη χώρα, γιατί είναι σοβαρό κόμμα και δεν προκαλεί χάος. Γι αυτό το χτυπάει η ΝΔ ενώ δεν χτυπάει τον Βελόπουλο. Έχουν επιλέξει, να χτυπάνε το ΠΑΣΟΚ, το Κέντρο, να μην σηκώσει κεφάλι», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Σχολίασε τη παρομοίωση του Αντώνη Σαμαρά για τη κυβέρνηση της ΝΔ , «γαλάζιο εκσυγχρονισμό του Σημίτη», λέγοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αφήνει τίποτα μεγάλο ενώ η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σημίτη άφησε την ένταξη στο ευρώ, της Κύπρου, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα μεγάλα έργα.

