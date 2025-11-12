Πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ξέσπασε την Τετάρτη με αφορμή αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΙ για το μακελειό στα Βορίζια και τα εγκλήματα τιμής στην Κρήτη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ανέγνωσε τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τού ζήτησε να διευκρινίσει αν κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στις ανθρωποκτονίες που είναι αποτέλεσμα εγκληματικής δράσης συμμοριών ή εγκλήματος τιμής και αν θεωρεί πως υπάρχουν ανθρωποκτονίες που είναι διακαιολογημένες.

Στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου τονίζεται:

«Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: «Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής».

Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί;», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Υπάρχουν ανθρωποκτονίες «δικαιολογημένες»;

Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία;

Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο «βεντέτας»;

Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων;».

Και στη συνέχεια τόνισε: «Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του».

Ακολούθως το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε οργισμένη απάντηση προσάπτοντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο γκαιμπελικές πρακτικές, ψευδείς ισχυρισμούς «που σας οδηγούν σε ολισθηρούς δρόμους».

Αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Παλιά του τέχνη κόσκινο του κ. Μαρινάκη.

Μπροστά στην πλήρη διαχειριστική αποτυχία τους να ελέγξουν ζώνες ανομίας και την πρωτοφανή οκταήμερη σιωπή του φιλελεύθερου Πρωθυπουργού για τα αιματηρά γεγονότα στα Βορίζια, ο κ. Μαρινάκης κατέφυγε στα ψέματα και τους γκεμπελισμούς»,

«Εδώ η κυβέρνηση συνειδητά δεν αποδοκιμάζει τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τις ανεκδιήγητες απόψεις του για ελεύθερη οπλοκατοχή στα αμερικανικά πρότυπα κλείνοντας το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, η κυβερνητική λάσπη θα μας εκπλήξει;

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε στους δημοσιογράφους που χρησιμοποίησαν τον όρο ‘βεντέτα’, ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες».

«Ποιος μίλησε για ‘δικαιολογημένα’ εγκλήματα, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε; Ο πολιτικός πανικός σας σάς οδηγεί σε ολισθηρούς δρόμους. Συνέλθετε. Εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση».

Δείτε το βίντεο της συνέντευξης Νίκου Ανδρουλάκη. Οι αναφορές στα Βορίζια είναι από το 11: 24 και μετά.