Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι ο γιατρός της ανησυχεί πως το εγκεφαλικό ανεύρυσμα που διαγνώστηκε μπορεί να υποστεί ρήξη λόγω του απαιτητικού τρόπου ζωής της. Όπως σημείωσε η ίδια, «υπάρχει πολλή πίεση εκεί έξω, αλλά αυτό το ανεύρυσμα δεν μπορεί να στρεσαριστεί».

Η σταρ των ριάλιτι προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμη μετά τη διάγνωσή της. Ο γιατρός της της συνέστησε να αποφεύγει τις αγχωτικές καταστάσεις, καθώς η διόγκωση του αιμοφόρου αγγείου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρήξη.

Στο επεισόδιο της 20ής Νοεμβρίου του The Kardashians, η Κιμ περιέγραψε τη συνομιλία της με τον νευροχειρουργό της, Κιθ Μπλακ: «Πήρα τηλέφωνο τον Κιθ Μπλακ, τον νευροχειρουργό, και του έστειλα μια φωτογραφία. Και μου είπε ότι θέλει να πάω για ένα σωρό εξετάσεις. Τον ρώτησα τι μπορεί να προκαλέσει ρήξη στο ανεύρυσμα και μου απάντησε το στρες».

Η 45χρονη σταρ φαίνεται να νιώθει πίεση από το φορτωμένο της πρόγραμμα, που περιλαμβάνει και σπουδές στη νομική, ενώ συμμετέχει στη σειρά All’s Fair ως δικηγόρος.

Η αδερφή της, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, εξέφρασε την ανησυχία της για την πίεση που υφίσταται η Κιμ: «Σίγουρα ανησυχώ για την Κιμ. Έχει τόσα πολλά να διαχειριστεί, τη δουλειά, τα τέσσερα παιδιά και δεν θέλω να υποστεί ρήξη το ανεύρυσμα».

Η Κόρτνεϊ αμφισβήτησε την απόφαση της Κιμ να ασχοληθεί ταυτόχρονα και με τη νομική, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα τους, Ρόμπερτ Καρντάσιαν. «Δεν κάνω κριτική, ούτε την κατηγορώ. Αλλά δεν θα μπορούσε να το κάνει αργότερα, όταν τα παιδιά της θα είναι μεγαλύτερα και δεν θα τη χρειάζονται τόσο;»

Για την Κιμ, όμως, η στιγμή ήταν η κατάλληλη: «Μου αρέσει που τα παιδιά μου με βλέπουν να πηγαίνω σχολείο. Όταν τα αφήνω στο σχολείο, με βλέπουν κι εμένα να πηγαίνω σχολείο. Το απολαμβάνω».

Παράλληλα, η ιδρύτρια της SKIMS παραδέχτηκε ότι είναι εθισμένη στο διάβασμα: «Μου αρέσει να μορφώνομαι. Δεν θα ένιωθα ο εαυτός μου αν δεν μάθαινα συνεχώς και δεν δοκίμαζα νέα πράγματα».