Ο ολλανδικός στρατός χρησιμοποίησε όπλα εναντίον drones που εντοπίστηκαν πάνω από μια αεροπορική βάση στη νοτιοανατολική Ολλανδία την Παρασκευή το βράδυ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας το Σάββατο.

Το προσωπικό ασφαλείας της αεροπορικής βάσης Volkel, κοντά στα γερμανικά σύνορα, εντόπισε τα drones μεταξύ 7 μ.μ. και 9 μ.μ. (1800-2000 GMT), ανέφερε το υπουργείο.

«Το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας χρησιμοποίησε όπλα από το έδαφος για να καταρρίψει τα drones», πρόσθεσε. «Τα drones αποχώρησαν και δεν ανακτήθηκαν». Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δεν είναι σαφές γιατί τα drones πέταξαν σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται.

Η στρατιωτική αστυνομία δήλωσε ότι άνοιξε έρευνα.

Πηγή: Reuters