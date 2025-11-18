Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν. Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις της πόλης.

Όπως ανέφερε ο Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα καταρριφθέντα drones. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Η ρωσική υπηρεσία αερομεταφορών ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις προς και από τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο και Βνούκοβο – τα δύο μεγαλύτερα της Μόσχας σε επιβατική κίνηση – διακόπηκαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.