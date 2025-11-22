Ο πρώην προσωπικός σχεδιαστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Paul Costelloe, πέθανε σε ηλικία 80 ετών, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία του.

Ήταν ο δημιουργός μερικών από τα πιο διάσημα looks της πρώην πριγκίπισσας της Ουαλίας και συνέχισε να ηγείται της δικής του εταιρείας μέχρι τον θάνατό του.

Σε δήλωση της εταιρείας που φέρει το όνομά του, αναφέρεται ότι πέθανε την Παρασκευή στο Λονδίνο, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Η δήλωση αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Paul Costelloe μετά από σύντομη ασθένεια.

Περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τα επτά του παιδιά, έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο Λονδίνο.

Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Γεννημένος στο Δουβλίνο το 1945, ο Costelloe ξεκίνησε την καριέρα του στο Chambre Syndicale de la Haute Couture στο Παρίσι, πριν γίνει βοηθός σχεδιαστή του Jacques Esterel.

Αργότερα μετακόμισε στο Μιλάνο για να υποστηρίξει την Marks and Spencer στην προσπάθειά της να εισέλθει στην ιταλική αγορά.

Η είσοδος της Marks And Spencer στην Ιταλία δεν ήταν επιτυχής, αλλά ο Ιρλανδοαμερικανός παρέμεινε στο Μιλάνο ως σχεδιαστής για το πολυτελές πολυκατάστημα La Rinascente, πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ, όπου διορίστηκε σχεδιαστής της Anne Fogarty στη Νέα Υόρκη, μετά την οποία ίδρυσε τη δική του μάρκα, Paul Costelloe Collections.

Το 1983, διορίστηκε προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας, και συνέχισε να συνεργάζεται μαζί της μέχρι το θάνατό της το 1997.

Πηγή: Daily Mail