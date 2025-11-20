Ο συγγραφέας ενός νέου βιβλίου για την περίφημη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC το 1995 υποστηρίζει ότι ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός γνώριζε πως η συνέντευξη εξασφαλίστηκε μέσω ψευδών στοιχείων και συγκάλυψε την υπόθεση για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Το βιβλίο, με τίτλο «Dianarama: The Betrayal of Princess Diana», του Άντι Γουέμπ – πρώην δημοσιογράφου του BBC – κυκλοφόρησε σήμερα και, σύμφωνα με τον συγγραφέα, αποκαλύπτει «το εύρος της εξαπάτησης της πριγκίπισσας και της συγκάλυψης που ακολούθησε». Η έκδοσή του προκαλεί νέο πονοκέφαλο για το BBC, το οποίο βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο επικρίσεων για παραπλανητικό μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.

Μια ανεξάρτητη έρευνα που είχε παραγγείλει το BBC επιβεβαίωσε το 2021 ότι πλαστά έγγραφα παρουσιάστηκαν στον αδελφό της Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, προκειμένου να την πείσουν να παραχωρήσει τη συνέντευξη. Η συνέντευξη αυτή θεωρήθηκε τότε μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία για το δίκτυο και τον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ.

Στο βιβλίο του, ο Άντι Γουέμπ υποστηρίζει ότι ορισμένα στελέχη του BBC γνώριζαν ήδη τέσσερις μήνες μετά τη συνέντευξη πως ο Μπασίρ είχε παραποιήσει έγγραφα, τα οποία παρουσίασε στον Σπένσερ, και είχε πει ψέματα για το θέμα. Παρ’ όλα αυτά, δεν ενημέρωσαν ποτέ τη Νταϊάνα, αφήνοντας την υπόθεση «στο σκοτάδι» για πάνω από 20 χρόνια.

Τα πλαστά αυτά έγγραφα, σύμφωνα με τον συγγραφέα, έκαναν την πριγκίπισσα να πιστεύει ότι άτομα του στενού της περιβάλλοντος την κατασκόπευαν για λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών, γεγονός που την οδήγησε να φοβάται για τη ζωή της.

Ο αδελφός της Νταϊάνα, όπως αναφέρει ο Γουέμπ, θεωρεί ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στη συμπεριφορά της μετά τη συνέντευξη και στον θάνατό της στο Παρίσι δύο χρόνια αργότερα, σε τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε τον κόσμο.

Μετά τη συνέντευξη, «η Νταϊάνα απομακρύνθηκε από τα πρόσωπα του περιβάλλοντός της, ιδίως τον προσωπικό της γραμματέα», δήλωσε ο Γουέμπ σε συνέντευξή του στο ITV. «Δεν είχε καμία εμπιστοσύνη» στην αστυνομία και «βρέθηκε 18 μήνες αργότερα σε μια Mercedes με έναν μεθυσμένο οδηγό», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.