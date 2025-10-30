Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, που ζει αυτοεξόριστος στο Άμπου Ντάμπι, μιλά για πρώτη φορά δημόσια για την πριγκίπισσα Νταϊάνα μέσα από τη νέα του αυτοβιογραφία, με τίτλο Reconciliation, η οποία θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

«Ψυχρή κι απόμακρη, εκτός αν ήταν μπροστά οι παπαράτσι». Με αυτά τα λόγια περιγράφει την πριγκίπισσα Νταϊάνα, διαψεύδοντας παράλληλα τις φήμες ότι υπήρξε ποτέ ερωτική σχέση ανάμεσά τους.

Σε συνέντευξή του στο Le Figaro Magazine, ο δημοσιογράφος Σαρλ Ζαϊγκ επισκέφθηκε τον αυτοεξόριστο μονάρχη στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να συζητήσουν για τα απομνημονεύματά του, τα οποία έγραψε σε συνεργασία με τη Γαλλίδα συγγραφέα Λοράνς Ντεμπρέ. Εκεί, ο Χουάν Κάρλος αναφέρεται και στη γνωριμία του με τη Νταϊάνα.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε ερωτική σχέση μεταξύ τους. Την γνώρισε, όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών που η Νταϊάνα περνούσε στη Μαγιόρκα, στο παλάτι Μαριβέντ, μαζί με τον τότε σύζυγό της, βασιλιά Κάρολο, και τους δύο γιους τους, πρίγκιπα Γουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι. Εκεί, ο Ισπανός μονάρχης τη θυμάται «ψυχρή, λιγομίλητη και απόμακρη, εκτός από όταν βρισκόταν μπροστά στους παπαράτσι».

Όπως σημειώνεται, ο γάμος της Νταϊάνα με τον Κάρολο είχε ήδη αρχίσει να κλονίζεται όταν επισκέφθηκαν για πρώτη φορά τη Μαγιόρκα, και η ίδια φέρεται να ένιωσε μια οικειότητα με τον Χουάν Κάρλος.

«Ο βασιλιάς της έδειχνε μεγάλη προσοχή, ίσως υπερβολική» είχε δηλώσει παλαιότερα ο στενός φίλος και σύμβουλος της Νταϊάνα, Ρομπέρτο Ντεβόρικ, στο Vanity Fair España.

«Ένα καλοκαίρι της είπε ότι του θύμιζε τη Βρετανίδα δημοσιογράφο Σελίνα Σκοτ. Μετά από εκείνες τις διακοπές, η Νταϊάνα μού εκμυστηρεύτηκε ότι η βασίλισσα Σοφία δεν την είχε συμπαθήσει ιδιαίτερα», είχε προσθέσει, σημειώνοντας πως «η Νταϊάνα φλέρταρε με τον Χουάν Κάρλος, αλλά αθώα, όπως κάθε γυναίκα».

Οι φήμες περί σχέσης τους αναζωπυρώθηκαν το 1992, μετά την έκδοση του βιβλίου της Λαίδης Κόλιν Κάμπελ Diana in Private: The Princess Nobody Knows, το οποίο υποστήριζε ότι οι δυο τους είχαν δεσμό εκείνα τα καλοκαίρια στη Μαγιόρκα.

Ο Χουάν Κάρλος, ωστόσο, αρνείται για πρώτη φορά δημόσια αυτές τις φήμες, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ κάτι περισσότερο από μια φιλική γνωριμία.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι διατηρούσε στενότερες σχέσεις με τη μακρινή του ξαδέρφη, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Στην ίδια συνέντευξη αναφέρει ότι της είχε ζητήσει τη γνώμη της σχετικά με την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τον θρόνο, έπειτα από 39 χρόνια βασιλείας, υπέρ του γιου του, βασιλιά Φελίπε. Εκείνη, ωστόσο, αντέδρασε έντονα: «Αυτό δεν γίνεται! Ένας βασιλιάς πεθαίνει με τις μπότες του», του είπε.