Σταθερά στο επίκεντρο της δημοσιότητας —και όχι πάντα για τους σωστούς λόγους— παραμένει η Μέγκαν Μαρκλ. Το όνομά της συνεχίζει να προκαλεί ποικίλα σχόλια στους κύκλους της βρετανικής βασιλικής ιστορίας, με αρκετούς να τη θεωρούν μια από τις πιο διχαστικές φιγούρες που πέρασαν ποτέ από το παλάτι.

Αφορμή για το νέο κύμα αντιδράσεων στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε η Δούκισσα του Σάσεξ στα social media, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. Το περιεχόμενο του βίντεο χαρακτηρίστηκε από χρήστες και ΜΜΕ ως «άβολο», εντείνοντας τις επικρίσεις που τη συνοδεύουν εδώ και χρόνια.

Η Μαρκλ ανέβασε σε story βίντεο στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται στο εσωτερικό μιας λιμουζίνας και να έχει ανεβάσει τα πόδια ψηλά ενώ το όχημα κινείται κοντά στο τούνελ του Παρισιού όπου η Πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι δέχεται, μετά και από το ολίσθημα αυτό, τα διαδικτιακά πυρά πολλών χρηστών, με τους περισσότερους να την κατηγορούν για απερισκεψία και ότι είναι «απολύτως κακόγουστη».

Η 44χρονη πραγματοποίησε μια εμφάνιση – έκπληξη στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, στην πρώτη της επίσκεψη στην Ευρώπη μετά τους Αγώνες Invictus του 2023, που πραγματοποιήθηκαν στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Το βίντεο που την δείχνει να ταξιδεύει κατά μήκος του Σηκουάνα, με τα πόδια της σηκωμένα και σταυρωμένα ενώ κάθεται στο αυτοκίνητο, μοιράστηκε στους 4,2 εκατομμύρια ακόλουθους της στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου (04.10.2025).

«Ηλίθια…»

Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς χαρακτήρισε την ανάρτηση «εντελώς ακατανόητη», «πέρα από ηλίθια», «απίστευτα αναίσθητη».

Επίσης, υπονόησε ότι ο πρίγκιπας Χάρι θα μπορούσε να έχει αρνητική άποψη για την ανάρτηση της συζύγου του.

«Δεν καταλαβαίνω τι στο καλό σκεφτόταν – μάλλον δεν σκεφτόταν καθόλου. Κανένας σύμβουλος δεν θα της έλεγε να κάνει κάτι τόσο παράξενο. Έχει κάθε δικαίωμα να πηγαίνει σε εκδηλώσεις μόδας, αλλά το να μοιράζεται ένα βίντεο που έχει οποιαδήποτε σχέση με τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας της Ουαλίας είναι απίστευτο. Είμαι σίγουρος ότι δεν ήθελε να προσβάλει κανέναν, δεν μπορεί να σκεφτόταν, αλλά είναι απίστευτα αναίσθητο. Δεν είναι δυνατόν να ήθελε να δείξει ασέβεια, αλλά είναι ένα ακόμη παράδειγμα των Sussex που κάνουν κάτι που δεν έχει κανένα νόημα. Ο θάνατος της Νταϊάνα είναι μια τραγωδία που έχει σημαδέψει τόσο πολύ τη ζωή του Χάρι και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα το θεωρούσε πολύ κατάλληλο. Αν και είναι πάντα υποστηρικτικός δημοσίως, υποψιάζομαι ότι θα είναι απολύτως τρομοκρατημένος και ότι θα ακούσει πολλά από αυτόν για αυτό», τόνισε ο Φιτζγουίλιαμς στην daily mail.

Την «περιποιήθηκε» το X

Οι χρήστες του X, δεν άφησαν το θέμα ασχολίαστο, καθώς αντέδρασαν με σχόλια όπως: «Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη τοποθεσία, το να βιντεοσκοπεί τον εαυτό της να οδηγεί στο Παρίσι τη νύχτα στέλνει ακριβώς το μήνυμα που θέλει να στείλει».

«Δεν είναι ακριβώς ευνοϊκό για τον Χάρι», «Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια… Δεν το έκανε πραγματικά… έτσι δεν είναι…;»