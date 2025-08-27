Ένα σπάνιο και πιο χαλαρό βίντεο με τον πρίγκιπα Χάρι «να δαμάζει τα κύματα» ανέβασε στο Instagram η Δούκισσα του Sussex, Μέγκαν Μάρκλ.
Στο βίντεο ο Δούκας του Sussex Χάρι εμφανίζεται να ισορροπεί με άνεση και εμπειρία πάνω στη σανίδα του σερφ ενώ την ίδια στιγμή ακούγεται το τραγούδι του 1993 “Whatta Man” των Salt-N-Pepa και En Vogue.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον πρίγκιπα Χάρι να κάνει σερφ. Τον Οκτώβριο του 2024, ο επαγγελματίας σέρφερ Raimana Van Bastolaer είχε μοιραστεί βίντεο με τον πρίγκιπα να κάνει σερφ στο Kelly Slater’s Surf Ranch.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
