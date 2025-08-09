Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν έχουν συνηθίσει… στη βασιλική μεταχείριση κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. Έτσι, όταν εμφανίστηκαν στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας Bob Marley: One Love και τους δόθηκαν θέσεις, τρεις σειρές από το μπροστινό μέρος του θεάτρου, δύσκολα έκρυψαν το σοκ τους.

Κατά τη διάρκεια της λαμπερής εκδήλωσης στο Θέατρο Carib, το ζευγάρι συνομίλησε με τον αντιμοναρχικό πρωθυπουργό της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες. Αναλύοντας φωτογραφίες από την εκδήλωση του περασμένου Ιανουαρίου, η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Judi James, δήλωσε στη Daily Mail: «Η Μέγκαν φάνηκε να αντιμετωπίζει αυτήν την εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως μια κανονική εμφάνιση στο Χόλιγουντ.»

«Έδειχνε βασιλική και κομψή με το κομψό της φόρεμα και υιοθέτησε κινήσεις που κάνουν τα διάσημα ζευγάρια, όπως η ρομαντική χειρονομία κυριαρχίας όταν τοποθετεί το χέρι της στο στήθος του Χάρι». «Η Μέγκαν είχε τον πλήρη έλεγχο της καθοδήγησης το βράδυ, σπρώχνοντας απαλά τον Χάρι και κάποια στιγμή βγάζοντας το χέρι του από την τσέπη του για να μπορέσει να τον πιάσει από το χέρι και να μπουν μαζί στον χώρο.»

«Ο Χάρι έδειχνε σημάδια άγχους στη γλώσσα του σώματος καθώς πόζαραν για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί, αλλά αυτά τα σημάδια αυξήθηκαν και κορυφώθηκαν όταν το ζευγάρι βρισκόταν ήδη μέσα στον χώρο και τους οδηγούσαν στις θέσεις τους». «Ενώ οι VIP επισκέπτες φέρονται να κάθονταν στην πρώτη σειρά των θέσεων, η Μέγκαν οδηγούνταν στη θέση της τρεις σειρές πιο πίσω». «Παρόλο που το χαμόγελό της υποδηλώνει πως η έκφραση απόλυτης ευγένειας παρέμεινε αμετάβλητη, ο Χάρι σαφώς έμεινε πίσω, κάνοντας αρκετές κινήσεις δισταγμού, δυσφορίας και ακόμη και αναποφασιστικότητας».

Η εμφάνιση του ζευγαριού στην εκδήλωση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς φωτογραφήθηκαν μαζί με τον κύριο Χόλνες και τη σύζυγό του, Τζούλιετ. Ο ειδικός στην ανάγνωση των χειλιών, Jeremy Freeman, μίλησε παλιότερα στο Femail για όσα είπε το ζευγάρι στον Τζαμαϊκανό πρωθυπουργό για την ταινία.

«Είναι καταπληκτικό», είπε με ενθουσιασμό η Μέγκαν σε ένα σύντομο απόσπασμα, που αναρτήθηκε στο Instagram story του κ. Χόλνες. Ο Χάρι φάνηκε να επαίνεσε την ταινία λέγοντας ότι έγινε «καλή δουλειά», σύμφωνα με τον Freeman. «Χάρηκα που… χάρηκα για τη γνωριμία», πρόσθεσε. Αλλού, ο ειδικός δήλωσε ότι ο Άντριου ρώτησε τη Μέγκαν «τι νόμιζε για την ταινία». «Ναι, ήταν τέλεια», απάντησε εκείνη. Στη συνέχεια, η Μέγκαν έδειξε τον σύζυγό της και πρόσθεσε: «Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα σας το πει. Είναι τέλεια».

Το ζευγάρι τράβηξε επίσης τα βλέμματα ποζάροντας για φωτογραφίες και χαιρετώντας τους ηθοποιούς της ταινίας. Φωτογραφήθηκαν με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount Pictures, Brian Robbins, και τη σύζυγό του, Tracy James. Η Judi James σχολίασε: «Για τον Χάρι, οι δημόσιες εκδηλώσεις ως μέλος της Βασιλικής Οικογένειας σήμαιναν πάντα πρωταγωνιστική παρουσία, τις καλύτερες θέσεις και προνομιακή μεταχείριση».

«Αλλά εδώ υπάρχει μια πιο ισότιμη εικόνα, όπου τους ζητήθηκε απλώς να πάρουν τις θέσεις τους και ίσως να αγοράσουν και το δικό τους ποπ κορν». «Η έλλειψη εμπειρίας του Χάρι σε τέτοια σενάρια φαίνεται να γίνεται εμφανής εδώ».

«Καθώς μπαίνει στον κινηματογράφο, σηκώνει το παντελόνι του από τη ζώνη με μια πολύ μη – βασιλική κίνηση, που δείχνει πως προσπαθεί να υιοθετήσει το ρόλο του “πρίγκιπα του λαού“». «Αλλά καθώς η Μέγκαν παίρνει τη θέση της, τα τελετουργικά άγχους του Χάρι αυξάνονται καθώς μένει πίσω, παρατηρώντας με φανερή ανησυχία». «Τρίβει το στόμα του σε μια κίνηση που υποδηλώνει την επιθυμία να μιλήσει αλλά και τη διστακτικότητα μήπως πει κάτι λάθος».

«Το τρίψιμο μετακινείται κάτω από το πηγούνι, μια χειρονομία αυτοπαρηγοριάς που σχετίζεται με αξιολόγηση και αναποφασιστικότητα». «Σε βασιλικό πλαίσιο, τέτοιες κινήσεις θα ειδοποιούσαν το προσωπικό ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά εδώ ο Χάρι απλώς οδηγείται στη θέση του δίπλα στη Μέγκαν». «Καθώς κάθεται στις θέσεις των απλών θεατών, έχει το ένα χέρι στην τσέπη του παντελονιού, κάτι που υποδηλώνει ότι διστάζει αντί να κάθεται απλώς».

«Τα χείλη του είναι ρουφηγμένα προς τα μέσα, ενισχύοντας την αίσθηση αναποφασιστικότητας ή και μεταμέλειας». «Η Μέγκαν φαίνεται να δείχνει ή να κάνει νόημα σε κάποιον από πίσω και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση για την αποσαφήνιση των διευθετήσεων».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χάρι και η Μέγκαν κατηγορούνται ότι συμπεριφέρονται σαν διασημότητες. Στους Αγώνες Invictus στο Ντίσελντορφ τον Σεπτέμβριο του 2023, η κ. James είπε ότι το ζευγάρι παρουσιάστηκε ως «διάσημο ζευγάρι εξουσίας» με υποδοχή ανάλογη ροκ σταρ.

Αργότερα τον ίδιο χρόνο, ο Richard Eden της Daily Mail έγραψε στη στήλη του ότι η Μέγκαν έμοιαζε περισσότερο με «επίδοξη σταρ του Χόλιγουντ» παρά με μέλος της Βασιλικής Οικογένειας. Τα σχόλια της James φέρνουν στο νου τη συμβουλή που λέγεται ότι είχε δώσει κάποτε ο πρίγκιπας Φίλιππος στην Κέιτ. Σύμφωνα με τον Gyles Brandreth, είχε πει στην Πριγκίπισσα της Ουαλίας: «Αν πιστεύεις ότι η προσοχή είναι για εσένα προσωπικά, θα καταλήξεις σε μπελάδες».