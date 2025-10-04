Ο πρώην μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Πολ Μπάρελ, ισχυρίστηκε ότι τα συναισθήματα του πρίγκιπα Χάρι ότι ήταν «εφεδρικός» και η επακόλουθη αδελφική αντιπαλότητα με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ μπορεί να προκλήθηκαν από κάτι τόσο απλό όσο το φαγητό κατά τη διάρκεια των νεότερων χρόνων τους.

Ο πρώην βασιλικός μπάτλερ λέει ότι κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας του Γουίλιαμ και του Χάρι, ο Γουίλιαμ ήταν ευνοημένος από την νταντά τους, η οποία επέλεγε να κάνει ειδικές χάρες στον μελλοντικό βασιλιά.

Ο Μπάρελ θυμήθηκε μια σημαντική στιγμή στο ντοκιμαντέρ του Channel 5 με τίτλο «Το Παλάτι: Τι είδαν οι Βασιλικοί Υπηρέτες», λέγοντας: «Άκουσα μια από τις νταντάδες να λέει στον Γουίλιαμ: “Θα σου δώσω τρία λουκάνικα, Γουίλιαμ. Πρέπει να γίνεις μεγάλος και δυνατός, γιατί μια μέρα θα γίνεις βασιλιάς“».

Το σχόλιο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον νεαρό Χάρι, όπως θυμόταν ο Μπάρελ: «Το πρόσωπο του καημένου του Χάρι στην άλλη άκρη του τραπεζιού. Τον κοίταξα [και ήξερα ότι σκεφτόταν] “Γιατί πήρες εσύ τρία λουκάνικα και εγώ πήρα δύο;”».

Έχοντας ξεκινήσει τη βασιλική του υπηρεσία ως υπηρέτης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ σε ηλικία μόλις 18 ετών, προτού τελικά υπηρετήσει την πριγκίπισσα Νταϊάνα για μια δεκαετία, ο Μπάρελ είδε από πρώτο χέρι τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των αδελφών, παρατηρώντας: «Γνώρισα και τον Γουίλιαμ και τον Χάρι στις αρχές της δεκαετίας των 20 τους, σε έναν αγώνα πόλο, και συνομίλησα μαζί τους, και μπορούσες να δεις ότι ο Χάρι πάντα ένιωθε ότι ήταν σε δεύτερη μοίρα».

Παρά τα βαθιά ριζωμένα αισθήματα πικρίας που ένιωθε, ο Χάρι φέρεται να διέθετε μια ευχάριστη, χαλαρή φύση, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματικό βασιλικής προστασίας των πριγκίπων, Κεν Γουόρφ, ο οποίος τον θεωρούσε τον πιο προσιτό. «Ο Χάρι ήταν ο αστείος, τον συμπαθούσε ο κόσμος», είπε.

Ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Τζόμπσον εμβάθυνε επίσης στην ψυχοσύνθεση του Πρίγκιπα Χάρι , υπονοώντας ότι υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτόν από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά: «Παρόλο που είχε αυτή την περσόνα του να είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, η πραγματικότητα, νομίζω, είναι ότι πάντα είχε έναν περίπλοκο χαρακτήρα. Πάντα δυσκολευόταν με την ιδέα της υπηρεσίας, του να έχει έναν δημόσιο ρόλο».

Πηγή: Mirror