Η ιστορία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον θα μπορούσε να είχε πάρει εντελώς διαφορετική τροπή αν ο σύντομος «χωρισμός» τους το 2007 είχε κρατήσει περισσότερο. Ο πρώην βασιλικός μπάτλερ Grant Harrold μοιράζεται τη δική του οπτική στο νέο του βιβλίο, The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service, που κυκλοφορεί στις 23 Σεπτεμβρίου.

Ο Harrold, που υπηρέτησε την βασιλική οικογένεια από την ημέρα μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Diana το 1997 μέχρι λίγες μέρες μετά τον γάμο του Γουίλιαμ και της Κέιτ τον Απρίλιο του 2011, θεωρεί ότι η σύντομη απομάκρυνση του ζευγαριού δεν ήταν πραγματικός χωρισμός. «Νομίζω ότι ήταν για να ξεκουραστεί λίγο η Κέιτ από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί εκείνη την εποχή τα μέσα ήταν ανυπόφορα», σχολιάζει ο Harrold.

Αν και ήταν η εποχή της «Waity Katie», όταν οι ταμπλόιντ την παρουσίαζαν ως την υπομονετική υποψήφια αρραβωνιαστικιά, ο Harrold υποστηρίζει ότι η Κέιτ ήταν πάντα «η μία». Ωστόσο, το διάλειμμά τους έδωσε χώρο και στον Γουίλιαμ, που κατά την ίδια περίοδο φαινόταν να διασκεδάζει και να συνδέεται με άλλη γυναίκα, την Ana Ferreira, σύμφωνα με τον Daily Mail.

Μια παιδική φίλη της Kate είχε περιγράψει τη μελλοντική πριγκίπισσα ως γυναίκα που πάντα ήθελε «ένα σύζυγο, ένα σπίτι στην εξοχή, πολλά παιδιά, ένα σκύλο και μια Aga κουζίνα», αντίθετα με την αδερφή της Πίππα που είχε επαγγελματικές φιλοδοξίες.

Μόλις μερικούς μήνες αργότερα, το ζευγάρι επανενώθηκε, αν και χρειάστηκαν ακόμη τρία χρόνια για να ανακοινώσουν τον αρραβώνα τους. Το σύντομο αυτό διάλειμμα φαίνεται ότι τελικά έθεσε τις βάσεις για το μακροχρόνιο μέλλον τους μαζί.

Πηγή: sheknows.com