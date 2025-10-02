Ένα βίντεο με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να κάνει βόλτα με ηλεκτρικό πατίνι στους κήπους του Κάστρου του Γουίνδσορ προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους της βασιλικής οικογένειας. Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου φορούσε κοστούμι αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να κινείται με άνεση με το πατίνι του.

Ο 43χρονος πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ συνάντησε τον ηθοποιό Γιουτζίν Λεβί για τη σειρά του Apple TV+ The Reluctant Traveler. Ο σταρ του American Pie επισκέφθηκε το Γουίνδσορ και είχε μια ιδιωτική ξενάγηση στην επίσημη βασιλική κατοικία από τον ίδιον τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Σε ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Γουίλιαμ φαίνεται ιδιαίτερα άνετος πάνω στο πατίνι του ενώ κάνει βόλτα στους κήπους του Γουίνδσορ για να συναντήσει στον παρουσιαστή της εκπομπής – κάνοντάς τον να ξεσπάσει σε γέλια.

Funniest part is people will think Prince William showed up on a scooter just for the show, like he was trying to be funny or make a scene. Truth is, he actually rides one around Windsor Castle. He really does turn up to meetings on a scooter😂😂😂😭. pic.twitter.com/1IoaJPrwte — Isa💜 (@isaguor) October 2, 2025

Ακολούθησε ένας απολαυστικός διάλογος:

«Αυτό είναι το μέσο μεταφοράς σας;» ρώτησε ο Λεβί, με τον πρίγκιπα να επιβεβαιώνει ότι το χρησιμοποιεί «εντός των κτημάτων».

«Δεν έχω ανέβει ποτέ σε τέτοιο», παραδέχτηκε ο Γιουτζίν. «Κινείται μια χαρά, είναι αρκετά διασκεδαστικό», απάντησε ο Γουίλιαμ.

Το πλήρες επεισόδιο του The Reluctant Traveler θα προβληθεί την Παρασκευή. Πέρα από τις πιο ανάλαφρες στιγμές, ο πρίγκιπας μιλά και για πιο προσωπικά ζητήματα, όπως η απώλεια, η οικογένεια και τα σχέδιά του για το μέλλον.

Σε άλλο απόσπασμα που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, λίγο πριν την πρεμιέρα, ο Λέβι ρώτησε τον Γουίλιαμ αν του λείπει η γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ.

«Ναι, πραγματικά, μου λείπει η γιαγιά μου, και ο παππούς μου επίσης», απάντησε εκείνος. «Έχουν αλλάξει πολλά, και αναπόφευκτα σκέφτεσαι ότι δεν είναι πια εδώ. Ειδικά στο Γουίνδσορ – για μένα το Γουίνδσορ ήταν εκείνη. Το λάτρευε, περνούσε τον περισσότερο χρόνο της εδώ. Το ότι σας ξεναγώ σήμερα είναι ένας τρόπος να βεβαιωθώ πως το κάνω όπως θα ήθελε κι εκείνη να το δείτε.

Είχε και τα άλογά της εδώ – κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εξαιρετικά σημαντικό γι’ αυτήν. Γι’ αυτό και αγαπούσε τόσο πολύ αυτό το μέρος».