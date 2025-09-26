Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πραγματοποίησε ιδιωτική επίσκεψη στη Σκωτία για να συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο, λίγες ημέρες μετά την πρώτη συνάντηση του βασιλιά με τον πρίγκιπα Χάρι έπειτα από 19 μήνες, εν μέσω έντονων ενδοοικογενειακών εντάσεων στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ επισκέφθηκε διακριτικά τον βασιλιά Κάρολο στη Σκωτία, στο καταφύγιο Μπέρκχολ.

στη Σκωτία, στο καταφύγιο Μπέρκχολ. Η παράδοση των « μικρών αποδράσεων » καθιερώθηκε μετά την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο το 2022.

» καθιερώθηκε μετά την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο το 2022. Η επίσκεψη του Γουίλιαμ ακολούθησε συμβολική συνάντηση του βασιλιά με τον πρίγκιπα Χάρι , την πρώτη τους εδώ και 19 μήνες.

, την πρώτη τους εδώ και 19 μήνες. Η επανένωση Κάρολου-Χάρι αναζωπύρωσε ελπίδες για συμφιλίωση, αλλά το ρήγμα μεταξύ Χάρι και Γουίλιαμ παραμένει βαθύ.

αναζωπύρωσε ελπίδες για συμφιλίωση, αλλά το ρήγμα μεταξύ Χάρι και Γουίλιαμ παραμένει βαθύ. Η απουσία του Γουίλιαμ από τη συνάντηση Κάρολου-Χάρι σχολιάστηκε έντονα, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ενδοοικογενειακές εντάσεις παραμένουν ανοιχτές.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ταξίδεψε στο Αμπερντίν στις 23 Σεπτεμβρίου για να περάσει λίγες ημέρες με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, στο αγαπημένο σκωτσέζικο καταφύγιο του μονάρχη, το Μπέρκχολ.

Το Μπέρκχολ, που βρίσκεται στην ευρύτερη έκταση του Μπαλμόραλ, αποτελεί την πιο προσωπική και απομονωμένη κατοικία του βασιλιά, ενώ το κάστρο του Μπαλμόραλ φιλοξενεί τις παραδοσιακές οικογενειακές διακοπές.

Η παρουσία του Γουίλιαμ στη Σκωτία ακολουθεί μια συμβολική συνάντηση του βασιλιά Κάρολου με τον πρίγκιπα Χάρι στις 10 Σεπτεμβρίου στο Κλάρενς Χάουζ του Λονδίνου, η οποία διήρκεσε περίπου 55 λεπτά και επιβεβαιώθηκε από το παλάτι.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε την πρώτη τετ-α-τετ επαφή πατέρα και γιου μετά από 19 μήνες αποξένωσης, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ελπίδες για μια σταδιακή επαναπροσέγγιση μεταξύ του Χάρι και της βασιλικής οικογένειας.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει εκφράσει δημοσίως την επιθυμία του για συμφιλίωση, δηλώνοντας στο BBC News ότι θα ήθελε «πολύ» να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του, ενώ αποκάλυψε στην The Guardian πως το πρόσφατο ταξίδι του στην Αγγλία τον έφερε «πιο κοντά» στο να φέρει τα παιδιά του στη γενέτειρά τους. Ωστόσο, η απουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ από τη συνάντηση με τον Χάρι δεν πέρασε απαρατήρητη, τροφοδοτώντας περαιτέρω τα σενάρια για το «βαθύ ρήγμα» στη σχέση των δύο αδελφών.

Όπως επισήμανε ο Ρόμπερτ Λέισι, συγγραφέας του Battle of Brothers, «Το ρήγμα είναι πολύ βαθύ και πολύ μακροχρόνιο. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα αλλάξει μέχρι ο Χάρι να κάνει μια κίνηση και να ζητήσει συγγνώμη». Η ιστορικός Αμάντα Φόρμαν συμπλήρωσε πως «Όλοι θέλουν να γίνει η συμφιλίωση με τους δικούς τους όρους, αλλά αυτό είναι που την καθιστά αδύνατη».

Η ιδιωτική επαφή του πρίγκιπα Γουίλιαμ με τον βασιλιά Κάρολο στη Σκωτία, λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του μονάρχη με τον Χάρι, ερμηνεύεται ως ανάγκη του διαδόχου να διατηρήσει στενή προσωπική σχέση με τον πατέρα του, σε μια περίοδο που οι ενδοοικογενειακές αναταράξεις εξακολουθούν να απασχολούν το Παλάτι.