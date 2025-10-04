Όταν ο πρίγκιπας Χάρι ανακοίνωσε για πρώτη φορά τον αρραβώνα του με τη Μέγκαν Μαρκλ το 2017, υπήρχε η ελπίδα ότι η πρώην ηθοποιός του Suits θα δημιουργούσε έναν όμορφο δεσμό με την Κέιτ, την τότε Δούκισσα του Κέιμπριτζ. Αλλά κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, οι φήμες έβριθαν για μια έντονη διαμάχη μεταξύ των δύο κουνιάδων, η οποία οδήγησε στον γρήγορο θάνατο των Fab Four.

Στα εκρηκτικά απομνημονεύματά του με τίτλο Spare, που εκδόθηκαν το 2023, ο Χάρι ισχυρίστηκε ότι κατά την προετοιμασία για τη μεγάλη τους μέρα υπήρξαν αρκετές διαφωνίες μεταξύ των δύο γυναικών της βασιλικής οικογένειας για ζητήματα που περιελάμβαναν τον δανεισμό lip gloss και φορεμάτων για τις παράνυμφους. Ο φθαρμένος δεσμός τους αναδείχθηκε σε μια φαινομενικά άβολη γυναικεία έξοδο στο Γουίμπλεντον, ενώ ειδικοί στη γλώσσα του σώματος υπονόησαν ότι είχαν αρχίσει να σχηματίζονται ρωγμές.

Έτσι, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν παντρεύτηκαν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ τον Μάιο του 2018, το έθνος κρατούσε την ανάσα του για να δει αν η Κέιτ θα έπαιζε κάποιον ρόλο στην παραμυθένια τελετή τους. Καθώς η Μέγκαν, η οποία φορούσε ένα εντυπωσιακό νυφικό των Givenchy και Clare Waight Keller, περπατούσε προς το ιστορικό παρεκκλήσι, οι θεατές παρατήρησαν ότι της έλειπε ένα κρίσιμο στοιχείο: η ανθοδέσμη της.

Στη συνέχεια, με σχεδόν θαυματουργή ταχύτητα, απαθανατίστηκε ξαφνικά να κρατάει μια νυφική ​​ανθοδέσμη, στην οποία περιλαμβάνονταν και τα Λησμόνει, τα αγαπημένα λουλούδια της πριγκίπισσας Νταϊάνα, καθώς περπατούσε η ίδια στον διάδρομο. Ενώ φαινόταν ότι η κάμερα είχε σκόπιμα προσπαθήσει να κρύψει τη συγκεκριμένη στιγμή, βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έπιασαν μια μυστηριώδη γυναίκα να δίνει στη Μέγκαν τα λουλούδια καθώς έμπαινε στο παρεκκλήσι. Ακόμα πιο περίεργο για πολλούς ήταν ότι η εν λόγω γυναίκα φαινόταν, με βάση το φόρεμα και το χτένισμα, να είναι η Κέιτ.

Είχαν καταφέρει οι δύο βασιλικές προσωπικότητες να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους για τον πολυαναμενόμενο γάμο; Μήπως η ψυχρή σχέση τους ήταν πλέον παρελθόν; Στην πραγματικότητα, η αλήθεια ήταν ακριβώς το αντίθετο, με τις εντάσεις να εξακολουθούν να σιγοβράζουν μετά από μια έντονη διαφωνία σχετικά με την εφαρμογή του φορέματος της πριγκίπισσας Σάρλοτ.

Η εν λόγω γυναίκα εθεάθη να φοράει ένα ανοιχτόχρωμο σύνολο που είχε απίστευτη ομοιότητα με το υπόλευκο σύνολο του Alexander McQueen που φόρεσε η Kate την ημέρα του βασιλικού γάμου. Ωστόσο, πλάνα από την πομπή της Μέγκαν έδειξαν ότι η Κέιτ καθόταν ήδη στην πρώτη σειρά, δίπλα στην πλέον βασίλισσα Καμίλα, πριν καν η Μέγκαν φτάσει στο ιερό. Αυτό σήμαινε ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο να δώσει στη Μέγκαν την ανθοδέσμη. Θα έπρεπε να τρέξει στην άκρη της εκκλησίας για να προλάβει τη νύφη πριν φτάσει στον πρίγκιπα Χάρι στην Αγία Τράπεζα. Έτσι, το περίεργο ερώτημα παρέμεινε: Ποια ήταν η άγνωστη γυναίκα που έδωσε την ανθοδέσμη στη Μέγκαν; Κάποιοι υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να ήταν η βασιλική βοηθός Σαμάνθα Κοέν, η οποία εργάστηκε για το βασιλικό νοικοκυριό για σχεδόν 20 χρόνια.

Ως πρώην ιδιωτική γραμματέας της εκλιπούσας Βασίλισσας, η κα Κόεν αργότερα ανέλαβε τον ρόλο της βασιλικής βοηθού της Μέγκαν, βοηθώντας την να προσαρμοστεί στη ζωή στα ανάκτορα, διασφαλίζοντάς της ότι θα υποβαλλόταν σε μια σειρά από συνεδρίες τύπου «bootcamp δούκισσας». Εκτός από την παρουσία της στον πολυαναμενόμενο γάμο του Χάρι και της Μέγκαν, η κα Κόεν εμφανίστηκε επίσης σε πολλές εκδηλώσεις με τη Δούκισσα του Σάσεξ, γεγονός που την καθιστά πολύ πιθανή επιλογή για να αναλάβει την νυφική ​​ανθοδέσμη.

Από απόσταση, το ντύσιμο της κας Κοέν για τη μεγάλη μέρα είχε ομοιότητες με τη μυστηριώδη κάτοχο της ανθοδέσμης. Αλλά η αλήθεια παρέμεινε αβέβαιη και για πολλούς μήνες οι φανατικοί της βασιλικής οικογένειας συνέχισαν να κάνουν εικασίες για το τι πραγματικά είχε συμβεί σε αυτή την απίστευτα γρήγορη παράδοση. Όσοι ήλπιζαν σε μια συμφιλίωση μεταξύ των δύο γυναικών επέμεναν στην πεποίθηση ότι η Κέιτ είχε αναλάβει τον ρόλο, ενώ οι κυνικοί υποστήριζαν ότι αυτό θα ήταν ένα δυστυχώς μη ρεαλιστικό σενάριο.

Στη συνέχεια, έναν ολόκληρο χρόνο μετά την εκδήλωση, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσαν στο Instagram μια σειρά από προσωπικές φωτογραφίες από την απίστευτη ημέρα τους, καθώς γιόρταζαν την επέτειο του ενός έτους από τον γάμο τους. Ανάμεσα σε αυτές τις φωτογραφίες βρισκόταν μια εικόνα που επιτέλους έλυσε το μυστήριο των λουλουδιών. Σε μια εντυπωσιακή φωτογραφία, η τότε βοηθός του πρίγκιπα Χάρι, Κλάρα Μάντεν, απαθανατίστηκε να χαμογελάει πλατιά καθώς έδινε το μπουκέτο με τα φρεσκοκομμένα λουλούδια στη Μέγκαν. Η κα Μάντεν, από τη Νέα Ζηλανδία, δεν ήταν ξένη προς τη βασιλική οικογένεια, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν ως έμπιστη σύμβουλος της Κέιτ και του Γουίλιαμ.

Πράγματι, θεωρήθηκε τόσο πολύτιμη που το βασιλικό ζευγάρι φρόντισε να συναντήσει τους γονείς της όταν επισκέφθηκαν τη Νέα Ζηλανδία το 2014, με τη μητέρα της να αποκαλύψει αργότερα: «Ο Γουίλιαμ μου είπε ότι η Κλάρα είναι το αστέρι του γραφείου». Ωστόσο, η καριέρα της δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις – το 2016 προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο Παλάτι όταν άρχισε να βγαίνει με τον Νικ Λάφραν, σύμβουλο μέσων ενημέρωσης της Κέιτ και του Γουίλιαμ, λίγους μήνες αφότου εκείνος χώρισε από τη Ρεμπέκα Ντίκον, τότε το δεξί χέρι της Δούκισσας.