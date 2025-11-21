Η Ουκρανία αντιμετωπίζει μεγαλύτερη πίεση να συμφωνήσει με το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο από ό,τι προηγουμένως, αναφέρουν δύο πηγές στο Reuters. Οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει την πρόταση για ειρήνη μέχρι την επόμενη Πέμπτη ενώ απειλούν να μειώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τις προμήθειες όπλων, αναφέρουν οι πηγές.

Το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι ο Ζελένσκι συζήτησε το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ με τους Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι οι σύμμαχοι συντονίζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι αρχικές θέσεις της Ουκρανίας λαμβάνονται υπόψη στο σχέδιο ειρήνης.

Η Ουκρανία χρειάζεται δίκαιη ειρήνη, εγγυήσεις ασφάλειας και αποτελεσματική αποτροπή κατά των επιτιθέμενων, δήλωσε ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφάντσουκ την Παρασκευή, μετά τη συνάντησή του με κορυφαίους αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων που θα απαιτεί από την Ουκρανία να παραιτηθεί από επιπλέον εδάφη, να μειώσει το μέγεθος του στρατού του και να εγκαταλείψει τις ελπίδες ένταξης στη δυτική στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Το Κίεβο δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις “κόκκινες γραμμές” του»

Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις κόκκινες γραμμές της, δήλωσε σήμερα ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αποκάλυψη αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες προβλέπουν μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Δεν μπορούν να υπάρξουν «αποφάσεις εκτός του πλαισίου της κυριαρχίας μας, της ασφάλειας του λαού μας ή των κόκκινων γραμμών μας», τόνισε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ουμέροφ, ο οποίος είναι γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Ο ίδιος διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε στο περίγραμμα του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε αποδεχθεί τους περισσότερους από τους όρους του.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων που θα απαιτούσε από το Κίεβο να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός του και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σχέδιο καταρτίστηκε ύστερα από διαβουλεύσεις με τον Ουμέροφ, ο οποίος ήταν υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ως τον Ιούλιο και είναι στενός σύμμαχος του Ζελένσκι.

«Το σχέδιο αυτό καταρτίστηκε αμέσως ύστερα από συνομιλίες με ένα από τα πιο υψηλόβαθμα μέλη της κυβέρνησης του προέδρου Ζελένσκι, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος συμφώνησε στο μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου, αφού έκανε μερικές τροποποιήσεις, και το παρουσίασε στον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε χθες, Πέμπτη, στο Reuters υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο ο Ουμέροφ δήλωσε σήμερα ότι δεν συζήτησε τους όρους του σχεδίου και πολύ περισσότερο δεν τους ενέκρινε.

«Στη διάρκεια της επίσκεψής μου στις ΗΠΑ, ο ρόλος μου ήταν τεχνικός -διοργανώνοντας συναντήσεις και προετοιμάζοντας τον διάλογο. Δεν παρείχα αξιολογήσεις ή ακόμη περισσότερο εγκρίσεις οποιωνδήποτε σημείων. Αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μου και δεν ανταποκρίνεται στη διαδικασία», τόνισε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με το Reuters, ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι δεν υπήρξε διαβούλευση μαζί τους σχετικά με το σχέδιο και προγραμμάτισαν έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία για να συζητήσουν την κατάσταση. Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο πρόσθεσε ότι η Βρετανία και η Γερμανία ανακοίνωσαν πως οι ηγέτες τους θα συμμετάσχουν, ενώ το γραφείο του Ζελένσκι δεν έκανε ανακοίνωση σχετικά με το αν και εκείνος θα μετάσχει.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ