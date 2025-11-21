Η μεγαλύτερη αναταραχή της χρονιάς πλήττει τις αγορές κρυπτονομισμάτων, με πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια να έχουν εξαφανιστεί από τη συνολική αξία τους μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες. Τα στοιχεία της CoinGecko δείχνουν ότι η αγορά—που παρακολουθεί περισσότερα από 18.500 κρυπτονομίσματα—έχει υποχωρήσει κατά περίπου 25% από τις αρχές Οκτωβρίου.

Το Bitcoin έχει σημειώσει πτώση 27%, πέφτοντας στα 91.212 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο. Η πτώση δεν περιορίζεται στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων: φόβοι για μια πιθανή φούσκα τεχνητής νοημοσύνηςσαρώνουν τα χρηματιστήρια σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Παγκόσμιο κύμα απωλειών

Το FTSE 100 στο Λονδίνο υποχώρησε κατά 1,3%, σημειώνοντας τη χειρότερη ημέρα του από τον Απρίλιο και την τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση. Παρόμοια εικόνα και στην Ευρώπη, με τον Stoxx Europe 600 να χάνει 1,8%. Στις ΗΠΑ, Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 κινήθηκαν όλοι περίπου 1% χαμηλότερα.

Στην Ασία, οι απώλειες ήταν ακόμη εντονότερες: ο ιαπωνικός Nikkei 225 βυθίστηκε κατά 3,2%, ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έπεσε κατά 1,7%.

Οι «καμπάνες» των τεχνολογικών ηγετών

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet (Google), Σούνταρ Πιτσάι, μίλησε στη BBC για «παράλογη συμπεριφορά» γύρω από το AI hype, προειδοποιώντας πως καμία εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη εάν η φούσκα σκάσει — ούτε η ίδια η Google.

Ανάλογη ήταν η προειδοποίηση του αντιπροέδρου της JP Morgan Chase, Ντάνιελ Πίντο, ο οποίος δήλωσε πως οι εξωφρενικές αποτιμήσεις της AI «μάλλον θα διορθωθούν», συμπαρασύροντας και το ευρύτερο χρηματιστηριακό τοπίο.

Ακόμη και ο CEO της Klarna, Σεμπάστιαν Σιεμιατκόβσκι, εξέφρασε ανησυχία για τα τεράστια κεφάλαια που κατευθύνονται σε υποδομές AI και data centers, τονίζοντας πως η άκριτη μεταφορά πλούτου σε τέτοιες επενδύσεις μπορεί να επηρεάζει ακόμη και τις συντάξεις των πολιτών μέσω των index funds.

Ο «γίγαντας» Nvidia και τα σύννεφα πάνω από τα τεχνολογικά blue chips

Η τιμή της Nvidia—της πρώτης εταιρείας που ξεπέρασε τα 4 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίηση—έχει γίνει σύμβολο της ανησυχίας γύρω από την υπεραξία του τεχνολογικού κλάδου. Ακολουθούν Apple και Microsoft, προκαλώντας κόκκινους συναγερμούς σε οικονομολόγους και επενδυτές που φοβούνται πως ζούμε ξανά μια «dot-com» εποχή.

Σύμφωνα με έρευνα της Bank of America, το 45% των διαχειριστών κεφαλαίων θεωρεί πως μια φούσκα AI είναι η μεγαλύτερη απειλή των αγορών σήμερα.

Και ο χρυσός… πέφτει

Ακόμη και το παραδοσιακό «ασφαλές καταφύγιο» των επενδυτών, ο χρυσός, κινήθηκε πτωτικά. Η τιμή spot μειώθηκε κατά 0,3% στα 4.033,29 δολάρια ανά ουγκιά, επηρεασμένη από τις μειωμένες προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Ωστόσο, αναλυτές όπως ο Τζιοβάνι Σταουνόβο της UBS δηλώνουν πως η διόρθωση πιθανότατα θα είναι προσωρινή, καθώς αναμένουν πολλαπλές μειώσεις επιτοκίων το προσεχές διάστημα και αυξημένες αγορές χρυσού από κεντρικές τράπεζες.

Μια αγορά υπό πίεση, μια οικονομία σε μετάβαση

Η ξαφνική και απότομη διόρθωση στα κρυπτονομίσματα, συνδυασμένη με την ανησυχία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές. Εν μέσω τεράστιων επενδύσεων σε data centers, εκρηκτικών αποτιμήσεων εταιρειών και κλυδωνιζόμενης εμπιστοσύνης, επενδυτές και αναλυτές συμφωνούν σε ένα πράγμα: η περίοδος που ακολουθεί θα καθορίσει αν ζούμε σε μια προσωρινή αναταραχή ή στην αρχή μιας μεγάλης τεχνολογικής διόρθωσης.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επενδυτές παγκοσμίως παραμένουν σε επιφυλακή και ότι οι επόμενοι μήνες ίσως είναι από τους πιο καθοριστικούς για το μέλλον τόσο των κρυπτονομισμάτων όσο και της τεχνολογίας.