Το φρικτό δυστύχημα στο Λούιβιλ των ΗΠΑ, με 14 νεκρούς, τρεις από το πλήρωμα του αεροσκάφους MD-11 της UPS και 11 ανθρώπους στο έδαφος αποκτά ακόμη πιο σοκαριστική διάσταση από τα πλάνα που δείχνουν τον κινητήρα να αποσπάται εν ώρα απογείωσης. Το φορτηγό αεροσκάφος είχε μόλις ξεκινήσει την πορεία ανόδου από το διεθνές αεροδρόμιο “Μοχάμεντ Αλί”, όταν η κατάσταση εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Την Πέμπτη, η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) δημοσίευσε την προκαταρκτική της έκθεση, ρίχνοντας φως σε ορισμένα από τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η πυρκαγιά που ακολούθησε φαίνεται να προκλήθηκε όταν ο αποκολλημένος κινητήρας προσέκρουσε στο αριστερό φτερό του αεροσκάφους, το οποίο ήταν γεμάτο καύσιμα. Η φωτιά ήταν και ο παράγοντας που οδήγησε στον θάνατο τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο έδαφος.

A large cargo plane with three people on board has crashed and exploded while taking off from an airport in #Louisville, #Kentucky, leaving at least three people dead and 11 injured. #PlaneCrash #AirCrash #USA pic.twitter.com/2nqod13tuZ — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) November 5, 2025

Η έκθεση αναφέρει ότι ο ένας από τους τρεις κινητήρες αποχωρίστηκε από τον πυλώνα το σημείο σύνδεσης με το φτερό λίγα δευτερόλεπτα πριν το αεροσκάφος σηκωθεί πλήρως από το έδαφος. Η αιτία του αποχωρισμού παραμένει ακόμη άγνωστη, καθώς ούτε οι ειδικοί της Επιτροπής έχουν εντοπίσει τι προκάλεσε την αστοχία.

Παρά τις εκτεταμένες ζημιές στην αριστερή πλευρά, το MD-11 κατάφερε να υπερβεί τον φράχτη του αεροδρομίου, όμως δεν κατάφερε να φτάσει σε ύψος μεγαλύτερο των δέκα μέτρων. Η πυρκαγιά που είχε ήδη ξεσπάσει οδήγησε τελικά στη συντριβή του αεροσκάφους.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται και οι μαρτυρίες δύο ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που βρίσκονταν στον πύργο. Και οι δύο επιβεβαίωσαν ότι η ταχύτητα του αεροσκάφους ήταν φυσιολογική. Ο ένας μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά πως «το αεροπλάνο πέταξε κανονικά πριν γείρει ελαφρώς προς τα αριστερά».

Newly released footage captured by the dashcam of a truck driver, showing today’s crash of UPS Flight 2976, a McDonnell Douglas MD-11 Cargo Plane operated by UPS Airlines, during takeoff from Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/bLKKoZstRP — OSINTdefender (@sentdefender) November 5, 2025

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μετά το δυστύχημα ενισχύουν το σενάριο της μηχανικής αστοχίας. Ο αριστερός πυλώνας του κινητήρα παρουσίαζε «ρωγμές κόπωσης, καθώς και περιοχές με αστοχία λόγω υπερβολικής καταπόνησης», γεγονός που θεωρείται πιθανό να οδήγησε στην αποκόλληση.

Η ανακοίνωση της UPS και οι αυξανόμενες ανησυχίες για το MD-11

Η UPS ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων των αεροσκαφών MD-11, έπειτα από το φονικό δυστύχημα στο αεροδρόμιο του Λούιβιλ. Στην επίσημη τοποθέτησή της η εταιρεία υπογραμμίζει: «Λόγω της υπερβολικής προσοχής και για λόγους ασφαλείας, αποφασίσαμε να απαγορεύσουμε προσωρινά τις πτήσεις του στόλου MD-11. Λάβαμε αυτή την απόφαση προληπτικά, κατόπιν σύστασης του κατασκευαστή του αεροσκάφους. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για εμάς από την ασφάλεια των υπαλλήλων μας και των κοινοτήτων που εξυπηρετούμε. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε την αξιόπιστη υπηρεσία στην οποία βασίζονται οι πελάτες μας σε όλο τον κόσμο».

Την ίδια στιγμή, ειδικοί της αεροπορίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για το ιστορικό ασφαλείας του MD-11. Το μοντέλο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό στον χειρισμό, ενώ έχει συνδεθεί με σειρά σοβαρών ατυχημάτων τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η γενική επιθεωρήτρια του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών Μαίρη Σκιάβο, δήλωσε στη USA Today: «Το μοντέλο ήταν ήδη ξεπερασμένο όταν κυκλοφόρησε εκτός, φυσικά, από τη μεταφορά φορτίων. Είναι ένα εργατικό άλογο».

Η Boeing είχε ήδη δημοσιεύσει τον Απρίλιο του 2025 στοιχεία που κατατάσσουν το MD-11 ως το αεροσκάφος με το δεύτερο χειρότερο ιστορικό ασφάλειας ανάμεσα σε όλα τα εν ενεργεία εμπορικά μοντέλα.

Το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Λούιβιλ ήταν κατασκευής 1991, με την UPS να το έχει αποκτήσει το 2006. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρώην ερευνητή της NTSB και σύμβουλο αεροπορικής ασφάλειας Τζεφ Γκουζέτι, η ηλικία του αεροσκάφους δεν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα:

«Η ηλικία μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, αλλά όσο ένα αεροσκάφος συντηρείται καλά, μπορεί να διαρκέσει για πάντα».

Υπό επιδιόρθωση για 45 ημέρες πριν το δυστύχημα

Νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι το αεροσκάφος βρισκόταν για 45 ημέρες σε διαδικασία επισκευών στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Wall Street Journal, από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου το MD-11 είχε τεθεί σε πρόγραμμα μόνιμης επιδιόρθωσης για ρωγμή στο ρεζερβουάρ καυσίμων.

Αν και παρουσιάστηκε ως επιβατικό τζετ το 1990, η τελευταία εμπορική του πτήση καταγράφηκε το 2014, οπότε και αποσύρθηκε λόγω χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου και υψηλού κόστους συντήρησης, για να μετατραπεί στη συνέχεια σε αεροπλάνο μεταφοράς φορτίου.

Ο έμπειρος πιλότος της United Airlines και διευθύνων σύμβουλος της Aero Consulting Experts Ρος Άιμερ, σχολίασε συνοπτικά: «Είχε τη φήμη ότι ήταν ένα αεροσκάφος δύσκολο στην προσγείωση».

Επιπλέον, το CNN φιλοξένησε τη δήλωση του συμβούλου αεροπορικών μεταφορών Μάικ Μπόιντ: «Στην UPS, δεν θα ανησυχούσα για την ηλικία του αεροσκάφους. Το κύριο πρόβλημα για τους αερομεταφορείς είναι το αυξανόμενο κόστος συντήρησης, το οποίο οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα, και η κατανάλωση καυσίμων».

Στις αρχές του έτους, περισσότερα από 80 MD-11 παρέμεναν ενεργά σε στόλους των FedEx Express, UPS Airlines και Western Global Airlines.

Οι ανατριχιαστικές ομοιότητες με την τραγωδία του Σικάγου το 1979

Η προκαταρκτική έκθεση της NTSB φέρνει στο φως μια τραγική ιστορική σύνδεση. Το δυστύχημα στο Λούιβιλ παρουσιάζει ανησυχητικές ομοιότητες με την τραγωδία της πτήσης της American Airlines το 1979 στο αεροδρόμιο O’Hare του Σικάγου, όπου έχασαν τη ζωή τους 273 άνθρωποι.

Και στα δύο περιστατικά, καταγράφηκε αποκόλληση του πυλώνα και του αριστερού κινητήρα. Η πτήση του 1979 κατάφερε να φτάσει τα 100 μέτρα πριν εισέλθει σε απότομη αριστερή στροφή, γυρίσει σχεδόν κάθετα και καταπέσει σε κοντινό χωράφι.

Τα θύματα της τραγωδίας στο Λούιβιλ

Μεταξύ των θυμάτων ήταν: Ο Λούισνες Φέντον και η τρίχρονη εγγονή του Κίμπερλι Άσα. Ο Ματ Σουίτς, 37 ετών, που υπέκυψε αργότερα στα σοβαρά εγκαύματα (95% του σώματος). Ο Τζον Σπρέι, 45 ετών, εργαζόμενος στην εταιρεία όπου συνετρίβη το αεροσκάφος. Η Έλα Πέτι Γουόρτον, 31χρονων, εργαζόμενη στην ίδια μονάδα ανακύκλωσης. Η Άντζελα Άντερσον 45 χρονών, ο Κάρλος Φερνάντες 52χρονων, η Τρινάντετ Τσάβες 37χρονων, ο Τόνι Κρέιν 65χρονων, ο Τζον Λουκς 52χρονων και η Μέγκαν Γουάσμπερν 35χρονων. Τραγικό τέλος είχαν επίσης τα τρία μέλη του πληρώματος:ο καπετάνιος Ρίτσαρντ Γουόρτενμπεργκ, η καπετάνιος Ντέινα Ντάιαμοντ και ο πρώτος αξιωματικός Λι Τρούιτ.