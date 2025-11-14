Προτού ακόμη κοπάσει ο θόρυβος από τη συντριβή του C-130 στη Γεωργία, η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με την απώλεια ακόμη ενός πιλότου κρατικού αεροσκάφους.

Τα συντρίμμια ενός πυροσβεστικού αεροπλάνου που ανήκε στη Γενική Διεύθυνση Δασών της Τουρκίας και το οποίο αγνοούνταν στην Κροατία βρέθηκαν και ο πιλότος πέθανε, δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Ιμπραήμ Γιουμακλί.

«Τα συντρίμμια του πυροσβεστικού αεροσκάφους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, το οποίο έχασε την επαφή μέσω ασυρμάτου στην Κροατία, βρέθηκαν κοντά στην πόλη Σένι της Κροατίας», δήλωσε ο Γιουμακλί.

Νωρίτερα, το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών δήλωσε ότι χάθηκε η ασύρματη επαφή με πυροσβεστικό αεροσκάφος που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Δασών της Τουρκίας στην Κροατία.

«Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη AT802 που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών αναχώρησαν από το Τσανάκαλε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 10:24 π.μ. τοπική ώρα για προγραμματισμένη συντήρηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Λόγω καιρικών συνθηκών, και τα δύο αεροσκάφη πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο Ριέκα στην Κροατία.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 17:38 ώρα Τουρκίας, τα αεροπλάνα απογειώθηκαν για το αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ, αλλά άρχισαν να επιστρέφουν στο αεροδρόμιο Ριέκα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής επιστροφής, το ένα αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ριέκα, αλλά η ασύρματη επαφή χάθηκε με το άλλο στις 18:25», ανέφερε το υπουργείο στο X.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα, λέγοντας: «Απόψε λάβαμε την είδηση ​​ότι ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος που ανήκε στη Γενική Διεύθυνση Δασοκομίας μας δυστυχώς συνετρίβη στην Κροατία. Είμαστε βαθιά λυπημένοι από αυτό το τραγικό ατύχημα στο οποίο ένας από τους πιλότους μας σκοτώθηκε. Προσεύχομαι για το έλεος του Θεού στον μάρτυρά μας και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στη χώρα μας και στο έθνος μας».

