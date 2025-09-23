Παραλίγο αεροπορική τραγωδία στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, όπου δύο επιβατικά αεροσκάφη κινδύνεψαν να συγκρουστούν.Αεροσκάφος της EasyJet που ετοιμαζόταν για απογείωση με προορισμό τη Νάντη ήρθε αντιμέτωπο με αεροπλάνο της τυνησιακής Nouvelair, το οποίο επιχειρούσε προσγείωση σε λάθος διάδρομο, υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Τα δύο αεροπλάνα πέρασαν σε απόσταση μόλις τριών μέτρων το ένα από το άλλο, σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών και τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι επιβάτες της EasyJet άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο καθώς το αεροσκάφος της Nouvelair επιτάχυνε την τελευταία στιγμή για να αποφύγει τη σύγκρουση. Οι πιλότοι της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας, εμφανώς σοκαρισμένοι, αρνήθηκαν να συνεχίσουν την πτήση, με αποτέλεσμα οι περίπου 300 επιβάτες να παραμείνουν καθηλωμένοι στο αεροδρόμιο. «Ο κυβερνήτης ήταν σε κατάσταση σοκ», περιέγραψε επιβάτης στην εφημερίδα Le Figaro, κάνοντας λόγο για στιγμές πανικού στην καμπίνα.

Nouvelair A320 almost collides with an easyJet A320 on the runway at Nice Côte d’Azur airport. EasyJet flight U24706 had lined up on the runway Sunday evening while Nouvelair flight BJ586 was about to land on the same runway. The easyJet captain reportedly stated to the… pic.twitter.com/s25F04pSmG — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 22, 2025

Η διοίκηση του αεροδρομίου επέρριψε την ευθύνη στο πλήρωμα της Nouvelair, σημειώνοντας πως το αεροσκάφος επιχείρησε προσγείωση σε λανθασμένο διάδρομο. Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό, έκανε λόγο για μια «δυνητικά καταστροφική σύγκρουση που αποφεύχθηκε την ύστατη στιγμή» και διέταξε άμεση έρευνα από την αρμόδια Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Συμβάντων (BEA).

Τα δύο αεροσκάφη καθηλώθηκαν στο έδαφος προκειμένου να εξεταστούν τα δεδομένα πτήσης και να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Οι γαλλικές αρχές χαρακτήρισαν το συμβάν ως «σοβαρό», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο επικίνδυνα συμβάντα που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα πρώτα ευρήματα να αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.