Άμεση προειδοποίηση προς το κοινό απηύθυνε ο Γιώργος Αλκαίος μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram, καθώς κύκλωμα απατεώνων επιχειρεί να εξαπατήσει θαυμαστές και ακολούθους του.

Σύμφωνα με τον τραγουδιστή, κυκλοφορεί ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί το όνομά του και προσωπικές του φωτογραφίες, προσποιούμενο ότι είναι ο ίδιος, με σκοπό να ζητήσει χρήματα.

Ο Γιώργος Αλκαίος τόνισε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός «δεν έχει καμία σχέση με μένα» και κάλεσε το κοινό σε αυξημένη προσοχή, ώστε να μην πέσει θύμα της απάτης.

Στην ανάρτησή του δημοσιεύει και στιγμιότυπο συνομιλίας, όπου το ψεύτικο προφίλ ζητά το ποσό των 3.000 ευρώ από χρήστη των κοινωνικών δικτύων.

Ο τραγουδιστής προτρέπει τους χρήστες να μην ανταποκρίνονται στα μηνύματα και να προχωρούν άμεσα σε αναφορά ή μπλοκάρισμα του συγκεκριμένου λογαριασμού.

«Παρακαλώ μην ανταποκρίνεστε και κάντε report/block το προφίλ», αναφέρει ο Γιώργος Αλκαίος, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για την προσοχή και τη στήριξη.