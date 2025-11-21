Η φετινή χειμερινή σεζόν στους ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας ξεκίνησε δυναμικά, χαρίζοντας αισιοδοξία τόσο στους ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης όσο και στους ξενοδόχους. Το τριήμερο – τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου οι πληρότητες άγγιξαν το 100% σε πολλές δημοφιλείς περιοχές, δείχνοντας πως η ζήτηση για ολιγοήμερες αποδράσεις στο βουνό είναι υψηλή από νωρίς.

Η περίοδος αιχμής για τα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αφορά κυρίως τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνια και τα σύντομα διήμερα – τριήμερα από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου. Οι ταξιδιώτες φέτος προγραμμάτισαν έγκαιρα τις γιορτές τους, με αρκετούς να επιλέγουν άφιξη γύρω στις 23 Δεκεμβρίου και αναχώρηση μετά την Πρωτοχρονιά, αξιοποιώντας τις διακοπές ως τετραήμερο ή πενθήμερο.

Τα ποσοστά προ-κρατήσεων στα δημοφιλή χειμερινά καταλύματα είναι εντυπωσιακά. Σε 19 από τους 23 κορυφαίους προορισμούς, οι κρατήσεις ξεπερνούν ήδη το 90%, με τάσεις να αγγίξουν το 100% τις επόμενες μέρες. Ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, όπου η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη, οι ταξιδιώτες καλούνται να κλείσουν εγκαίρως για να εξασφαλίσουν το κατάλυμά τους.

Η εικόνα στους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς

Η Αράχωβα, πέρα από την εντυπωσιακή ζήτηση, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ορεινούς προορισμούς τα Χριστούγεννα. Κλασικά αξιοθέατα της περιοχής είναι ο επιβλητικός βράχος της Ώρας, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με τα περίφημα σκαλιά, καθώς και φυσικά ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών μόλις λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα. Την περίοδο των εορτών, η Αράχωβα στολίζεται εντυπωσιακά, ενώ τα στενά του κέντρου γεμίζουν με τοπικά προϊόντα, γλυκίσματα και παραδοσιακές γεύσεις όπως η φορμαέλα.

Στην Αράχωβα, οι προ-κρατήσεις για το διάστημα 24/12 -28/12 αγγίζουν το 78%. Το κόστος διαμονής για τέσσερις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 620€ για κατοικία σε απόσταση 300 μέτρων από το κέντρο, κατάλληλη για τετραμελή οικογένεια ή παρέα, ενώ μπορεί να φτάσει τα 1.411€ για κατοικία με 2 Υ/Δ. Υπάρχουν και chalet που φιλοξενούν 9-10 άτομα, με κόστος έως 3.479€.

Το Μέτσοβο με τη χαρακτηριστική ηπειρώτικη αρχιτεκτονική του προσφέρει γιορτινή ατμόσφαιρα, με παραδοσιακά έθιμα όπως τα Μέτσοβιτικα κάλαντα και τα αναμμένα τζάκια στις πλατείες. Αγαπημένα αξιοθέατα είναι το Μουσείο Αβέρωφ, η Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, το Αρχοντικό Τοσίτσα και φυσικά η λίμνη Αωού για χειμερινές εξορμήσεις.

Στο Μέτσοβο, όπου η δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι μικρή, οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 96%, και το κόστος τετραήμερης διαμονής από 1.058€, για κατοικία 150 μέτρων από το κέντρο.

Ιωάννινα, πάντα πρώτο στη ζήτηση

Τα Ιωάννινα αποτελούν έναν από τους πιο μαγικούς προορισμούς για Χριστούγεννα. Η Λίμνη Παμβώτιδα με το νησάκι της, το Κάστρο των Ιωαννίνων, το Σπήλαιο Περάματος και τα παραδοσιακά στενά της παλιάς πόλης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ιδανική για γιορτινές βόλτες. Την περίοδο των εορτών πραγματοποιούνται χριστουγεννιάτικες δράσεις, φωταγωγήσεις και γιορτινές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία.

Η πόλη των Ιωαννίνων παραμένει παραδοσιακός χειμερινός προορισμός για Αιτωλοακαρνάνες και Θεσσαλονικείς, με υψηλή επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Οι προ-κρατήσεις για τα Χριστούγεννα αγγίζουν το 98%, ενώ η δυναμικότητα καταγράφει 533 (594 το 2024, 501 το 2023) εγγεγραμμένα αυτοτελή ακίνητα. Σήμερα είναι διαθέσιμες στην Airbnb μόλις 11 κατοικίες, με κόστος τετραήμερης μίσθωσης από 753€.

Δυναμική σε Καλάβρυτα, Αρκαδία και νέους ορεινούς προορισμούς

Τα Καλάβρυτα γίνονται εξαιρετικά δημοφιλή τα Χριστούγεννα, με το χιονοδρομικό κέντρο Χελμού, το Μέγα Σπήλαιο, τη Μονή Αγίας Λαύρας και τη γραφική βόλτα με τον Οδοντωτό να αποτελούν σταθερές αξίες. Την περίοδο των γιορτών, οι πλατείες φωτίζονται και αναβιώνουν παραδοσιακά έθιμα.

Στα Καλάβρυτα, οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 92%, με ζητούμενες τιμές από 1.232€ για κατοικία με 3 Υ/Δ κατάλληλη για 6-8 άτομα.

Αρκαδία – Δημητσάνα, Βυτίνα, Στεμνίτσα, Λαγκάδια

Οι αρκαδικοί προορισμοί αποτελούν «ζωντανά» χριστουγεννιάτικα χωριά. Η Δημητσάνα με τον Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, η Βυτίνα με το Μαύρο Δάσος, η Στεμνίτσα με τα παραδοσιακά εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, αλλά και τα Λαγκάδια με τα πέτρινα αρχοντικά τους, δημιουργούν μια από τις πιο αυθεντικές γιορτινές εμπειρίες της Πελοποννήσου.

Στην περιοχή αναβιώνουν τοπικά έθιμα φωτιάς, παραδοσιακά κάλαντα και χριστουγεννιάτικα παζάρια.

Νέοι προορισμοί Αρκαδίας

Το Λεβίδι, η Ζάτουνα, η Καρύταινα και η Βλαχέρνα αποτελούν «κρυμμένα στολίδια» με πέτρινη αρχιτεκτονική, γραφικές πλατείες και τοπικές γιορτές.

Το κόστος τετραήμερης διαμονής κυμαίνεται από 482€ έως 1.481€, με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν ολόκληρα αρχοντικά 75-120 τ.μ.

Σταθερά ψηλά και άλλοι δημοφιλείς χειμερινοί προορισμοί

Φημισμένο για το Βελούχι και τη χειμερινή του φύση, το Καρπενήσι στολίζεται γιορτινά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Δημοφιλή αξιοθέατα αποτελούν το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας και οι μικρές πετρόχτιστες κοινότητες όπως ο Μικρό – Μεγάλο Χωριό.

Το Καρπενήσι προσελκύει Αθηναίους και κατοίκους όμορων νομών, με προ-κρατήσεις 97% και κόστος από 1.317€ για κατοικία με 6 Υ/Δ κατάλληλη για 8–10 άτομα.

Καλαμπάκα – Μετέωρα

Τα Μετέωρα προσφέρουν μοναδική πνευματική ατμόσφαιρα τα Χριστούγεννα, με τα μοναστήρια φωτισμένα και επισκέψιμα. Η πόλη της Καλαμπάκας στολίζεται και φιλοξενεί εορταστικές εκδηλώσεις. Οι προ-κρατήσεις σήμερα αγγίζουν το 98%, με το κόστος από 1.035€.

Καλαμάτα

Η Καλαμάτα ζει έντονα το πνεύμα των Χριστουγέννων, με στολισμένο ιστορικό κέντρο, τα Φαναράκια της Παραμονής και την παραλιακή που γεμίζει ζωή.

Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα παρουσιάζει προ-κρατήσεις 72% με 183 διαθέσιμα ακίνητα και τιμές από 353€.

Ναύπλιο

Το Ναύπλιο, με το Παλαμήδι, την Ακροναυπλία, το Μπούρτζι και τα στενά της Παλιάς Πόλης, αποτελεί έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς της χώρας. Τα Χριστούγεννα φιλοξενούνται μουσικές εκδηλώσεις και υπέροχος στολισμός.

Το Ναύπλιο καταγράφει προ-κρατήσεις 73%, με δυναμική 462 εγγεγραμμένων ακινήτων (450 το 2024, 370 το 2023) και κόστος τετραημέρου από 330€.

Τρίκαλα – «Μύλος των Ξωτικών»

Γνωστό για το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, τα Τρίκαλα μετατρέπονται σε χριστουγεννιάτικη πρωτεύουσα. Ιδανικά για οικογένειες.

Οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 97% και το κόστος τεσσάρων διανυκτερεύσεων από 939€ για κατοικία με 2 Υ/Δ.

Έδεσσα – Φλώρινα – Βέροια – Γρεβενά

Η Έδεσσα, με τους εντυπωσιακούς καταρράκτες της, η Φλώρινα με το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο έθιμο «Μπουμπουσάρια», η Βέροια με το πλούσιο βυζαντινό της παρελθόν και τα Γρεβενά με το μοναδικό φυσικό τους ανάγλυφο, αποτελούν ιδανικές επιλογές για όσους αναζητούν πιο αυθεντικές γιορτινές εμπειρίες. Τα ποσοστά προ-κρατήσεων παραμένουν εντυπωσιακά υψηλά: η Έδεσσα αγγίζει το 100%, η Φλώρινα επίσης το 100%, η Βέροια το 98% με κόστος από 525€, ενώ στα Γρεβενά οι προ-κρατήσεις φτάνουν το 94% με τιμές από 593€.

Καστοριά

Η γραφική Καστοριά, με τη μαγευτική λίμνη της που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα κατανυκτική τις ημέρες των Χριστουγέννων, μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο ζεστούς χειμερινούς προορισμούς. Οι βόλτες στον παραλίμνιο δρόμο, το παλιό παραδοσιακό Ντολτσό και το στολισμένο κέντρο συνδυάζονται με χριστουγεννιάτικες δράσεις, θεματικό πάρκο και συναυλίες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία. Η Καστοριά εμφανίζει προ-κρατήσεις 97%, με τιμές από 940€ για κατοικία με 2 Υ/Δ.

Τάσεις Δεκεμβρίου: Προς το 100% πληρότητα και άνοδο τιμών

Καθώς πλησιάζει η πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, οι προ-κρατήσεις για τα χειμερινά καταλύματα αναμένεται να φτάσουν στο 100%. Οι τιμές ανεβαίνουν, κυρίως για μεγαλύτερα ακίνητα πάνω από 100–120 τ.μ., με κόστος που συχνά ξεπερνά τα 350€ ανά διανυκτέρευση. Πρόκειται για επιλογές πιο ακριβές, αλλά που προσφέρουν άνεση και χώρο για οικογένειες ή παρέες. Έτσι, οι διακοπές στο βουνό αποκτούν γιορτινή αίγλη, ενώ όσοι μπορούν να προγραμματίσουν νωρίς κλείνουν τα πιο δημοφιλή σπίτια σε καλύτερη τιμή πριν εξαντληθούν.