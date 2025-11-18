Λιγότερα χρήματα σκοπεύουν να διαθέσουν για δώρα τα φετινά Χριστούγεννα οι Γερμανοί καταναλωτές, αν και η προσμονή για την εορταστική περίοδο παραμένει υψηλή, σύμφωνα με νέα έρευνα της Γερμανικής Ομοσπονδίας Λιανικής Πώλησης (HDE).

Η μελέτη δείχνει ότι οι Γερμανοί σχεδιάζουν να ξοδέψουν κατά μέσο όρο 263 ευρώ για δώρα, ποσό μειωμένο κατά 34 ευρώ σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο προβλέπεται ονομαστική αύξηση πωλήσεων 1,5%, στα 126,2 δισ. ευρώ, η οποία όμως, προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, παραμένει ουσιαστικά στάσιμη.

Στην ίδια έρευνα, το 80% των επιχειρήσεων λιανικής αναμένει πιο συγκρατημένους καταναλωτές, ενώ το 83% θεωρεί ότι οι πελάτες θα είναι πιο προσεκτικοί στις τιμές λόγω των αυξημένων τιμών σε πολλά αγαθά.

Σε δεύτερη έρευνα της HDE, το 73% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι περιμένει τα Χριστούγεννα με ανυπομονησία. Το 54% σκοπεύει να ξοδέψει περίπου το ίδιο ποσό με πέρυσι, το 11% «κάπως λιγότερα» και το 10% «σημαντικά λιγότερα», ενώ μόλις το 10% λέει ότι θα ξοδέψει περισσότερα. Τα πιο δημοφιλή δώρα είναι δωροεπιταγές, παιγνίδια, βιβλία, καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Ο πρόεδρος της HDE, Αλεξάντερ φον Πρέεν, κάλεσε την κυβέρνηση να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για την εγχώρια οικονομία και τον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Ζήτησε περιορισμό της γραφειοκρατίας και μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για όλους, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για «εμπόριο με ίσους όρους» απέναντι στις κινεζικές εταιρείες Temu και Shein.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης ζωντανών και ασφαλών κέντρων πόλεων, επισημαίνοντας ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου αποτελεί την τρίτη σημαντικότερη βιομηχανία της Γερμανίας, με το 18,5% των ετήσιων πωλήσεών του να καταγράφεται την εορταστική περίοδο.