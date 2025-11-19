Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 έδωσε στη δημοσιότητα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως επισημαίνεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, καθώς κάθε επιχείρηση μπορεί να το προσαρμόσει στις ανάγκες της, εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η νομοθεσία:

Δευτέρα – Σάββατο 06:00–21:00 και Κυριακή 11:00–20:00.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας

  • Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00

  • Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00

  • Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00

  • Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00

  • Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00

  • Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00

  • Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00

  • Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00

  • Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00

  • Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00

  • Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00

  • Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00

  • Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00

  • Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

  • Πέμπτη 25/12/2025: ΑΡΓΙΑ

  • Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

  • Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

  • Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

  • Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

  • Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

  • Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00

  • Πέμπτη 1/01/2026: ΑΡΓΙΑ

  • Παρασκευή 2/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα;

Μέχρι το τέλος του 2025, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν τέσσερις Κυριακές, στο πλαίσιο της εορταστικής αγοράς και των προσφορών:

  • 30 Νοεμβρίου 2025

  • 14 Δεκεμβρίου 2025

  • 21 Δεκεμβρίου 2025

  • 28 Δεκεμβρίου 2025

Black Friday & Cyber Monday

  • Black Friday: 28 Νοεμβρίου 2025

  • Cyber Monday: 1 Δεκεμβρίου 2025 (εκπτώσεις σε online αγορές)

Vidcast: Στα Σχοινιά
Τελευταία Νέα