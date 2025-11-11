Το Singles’ Day γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου και ξεκίνησε στην Κίνα ως μέρα για τα άτομα που είναι single, συμβολίζοντας την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους. Η ημερομηνία 11/11 επιλέχθηκε λόγω του τετραπλού “1”, που παραπέμπει στο μοναχικό άτομο.

Σήμερα, το Singles’ Day έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη διαδικτυακή ημέρα εκπτώσεων στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμα και τη Black Friday και την Cyber Monday.

Μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως το Alibaba, προσφέρουν εκπτώσεις σε προϊόντα τεχνολογίας, ρούχα, καλλυντικά και πολλά άλλα, προσελκύοντας εκατομμύρια αγοραστές παγκοσμίως.

Η γιορτή έχει πλέον διεθνή χαρακτήρα, με διαδικτυακά καταστήματα σε όλο τον κόσμο να συμμετέχουν προχωρώντας σε ειδικές προσφορές και εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές.

Κύρια χαρακτηριστικά:

Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου (11/11).

Αρχικός σκοπός: Γιορτή για τους singles.

Σήμερα: Μεγάλη εμπορική ημέρα με εκπτώσεις και προσφορές, κυρίως μέσω διαδικτύου (ιδιαίτερα στο Alibaba και σε κινεζικά e-shops).

Προσφορές: Εκτεταμένες σε ρούχα, τεχνολογία, καλλυντικά, παιχνίδια και πολλά άλλα.

Διεθνής επέκταση: Έχει αρχίσει να υιοθετείται και σε άλλες χώρες, ειδικά διαδικτυακά.

